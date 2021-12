Binabantayan na ng Philippine National Police (PNP) ang pagbebenta ng mga paputok ngayong nalalapit na ang pagsalubong sa Bagong Taon.

Inilabas na ng PNP ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok, kasama ang mga sumusunod:

Watusi

Piccolo

Poppop

Five-Star

Pla-Pla

Lolo Thunder

Giant Bawang

Giant Whistle Bomb

Atomic Bomb

Super Lolo

Atomic Triangle

Goodbye Bading

Large Size Judas Belt

Goodbye Philippines

Goodbye De Lima

Bin Laden

Hello Columbia

Goodbye Napoles

Mother Rockets

Coke-In-Can

Super Yolanda

Pillbox

Boga

Kwitis

Kabasi

Bawal din umano ang mga sobrang laki at sobra sa timbang na mga firecracker at pyrotechnic device (FCPD), imported man o locally made, pati ang mga paputok na may ibang tatak o pangalan pero katumbas ng mga ipinagbabawal.

Sa Central Luzon, ipinaalala ng pulisya na mahigpit na ipinagbabawal at may parusa ang pagbebenta ng mga ilegal na paputok sa labas ng firecracker zones.

"Nagkaroon na kami ng initial meeting with the manufacturers, sellers association," sabi ni Central Luzon Police Director Brig. Gen. Matthew Baccay.

"Because of the pandemic, kailangan din nilang kumita on one hand. And on the other, gusto rin naming sundin nila 'yong mga allowable firecrackers and pyrotechnic within the limits provided by law," ani Baccay.

Sa Bocaue, Bulacan, back to normal na ang bentahan ng mga paputok at pailaw pero tumaas nang halos doble ang presyo ng mga ito.

Ayon sa Philippine Fireworks Association, kaunti ang supply ngayon dahil madami sa mga manufacturer ang nagbawas ng produksiyon.

"Ang presyo ng mga bilihin ng mga kemikal dumoble po so expect talaga prices of fireworks mas mataas talaga this year," sabi ni Philippine Fireworks Association President Joven Ong.

"Hindi aabutin siguro ng New Year, 'di na aabot ng December 31 ang stocks," ani Ong.

Marami rin sa mga tindahan ang ngayon lang ulit nagbukas matapos hindi magbenta noong 2020.

Noong Miyerkoles, nagsagawa ng monitoring ang Department of Trade and Industry sa Bocaue.

Tatlong notice of violation ang in-issue ng DTI dahil sa kawalan ng Philippine standard (PS) mark license. Nasa 573 na produkto ang nakumpiska, na aabot sa P26,340 ang halaga.

"Ito kaya 'yan may license, certified ng DTI. We test the fireworks," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Payo ng mga nagtitinda sa publiko na bumili ng mga paputok at pailaw nang maaga dahil tataas pa ang presyo ng mga ito habang papalapit ang Disyembre 31. Mainam din umanong hanapin ang PS mark sa mga produkto.

