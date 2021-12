161 distressed Filipinos mula sa apat na bansa sa Europa, nakauwi na sa Pilipinas

MANILA - Makakasama ng 161 distressed Filipinos mula Russia, The Netherlands, Turkey at Czech Republic ang kanilang kani-kanilang pamilya sa Pasko matapos silang ma-repatriate sa Pilipinas ngayong Disyembre.

Magkasabay sa iisang flight noong December 9, ang isang Pinay overseas worker mula Ankara, Turkey at isang Pinoy na na-stranded sa Turkey galing ng Czech Republic.

Photo courtesy of DFA-OUMWA

Ang Pinay ay nag-avail ng medical repatriation dahil sa kanyang sakit. Samantalang ang Pinoy na mula Czech Republic ay hindi makalipad agad mula sa Turkey dahil nagpapagaling pa siya noong nakaraang buwan dahil sa isang car accident.

Photo courtesy of DFA-OUMWA

Nitong December 11 naman, nag-touchdown sa NAIA ang 150 distressed Filipinos mula sa The Netherlands kung saan halos lahat ay seafarers.

Courtesy of DFA-OUMWA

Lulan ng Smartlynx Estonia flight MYX 8480 ang grupo. Karamihan sa seafarers ay tapos na ang kontrata sa kanilang kumpanya ngunit hindi makauwi dahil sa international travel restrictions na umiiral at napakamahal na airline tickets pauwi ng Pilipinas.

Photo courtesy of DFA-OUMWA

Siyam naman na distressed Pinoy mula Russia ang dumating nitong December 14 mula sa isang flight galing ng Amsterdam. Nagpasyang umuwi na lang ang grupo mula Russia dahil nawalan sila ng trabaho na naapektuhan ang kanilang legal status sa bansa.

“We are relieved that our timely repatriation assistance has given them the chance to fly back to the Philippines,” sabi ni DFA Undersecretary Sarah Lou Arriola.

Hinihikayat ni Arriola ang mga kababayan natin sa Europe na kontakin ang Philippine Embassy sa kanilang lugar kung gustong makasama sa repatriation flights.

Ang mga repatriates mula sa Russia ang kumumpleto sa 161 na bilang ng mga Pilipino na nag-avail ng DFA repatriation flights mula Europe. Inaasahang may darating pang mga stranded at distressed Filipinos mula sa Europe sa darating na December 23.

DFA-Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs ang nangasiwa ng repatriation ng mga Pinoy. Lahat ng repatriates ay dumaan sa mahigpit na quarantine protocols na itinakda ng IATF.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.