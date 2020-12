Xander Ford, arestado sa pananakit umano sa dating kasintahan

MAYNILA - Timbog ang social media personality na si Xander Ford sa isang restaurant sa Pasay City matapos siya hainan ng warrant of arrest dahil sa kaniyang pananakit umano sa kaniyang dating kasintahan.

Sa warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 38, sinampahan ng kasong paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and their Children si Marlou Arizala, tunay na pangalan ni Xander.

Ayon sa commander ng Moriones Police na si Lt. Col. Magno Gallora, Jr., nag-ugat ang kaso sa reklamo ng dating kasintahan ni Xander.

Kinumpirma rin ng management ni Xander na Star Image na inireklamo noon ang kanilang talent ng pananakit at attempted rape.

Mariing itinanggi ni Xander ang paratang pero humingi siya ng tawad sa dating kasintahan at nakiusap na pag-usapan na lang ang hindi nila pagkakaunawaan.

Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang social media personality na si Xander Ford. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng kanyang dating kasintahan na umano’y biktima ng pananakit at attempted rape.



Itinanggi ni Xander Ford ang paratang pero may mensahe siya sa dating kasintahan: pic.twitter.com/yr8Klw8y7Z — Lady Vicencio (@lady_vicencio) December 22, 2020

Nilinaw naman ng Star Image general manager na si David Cabawatan na hindi nila kukunsintihin ang kanilang talent kung mapatunayan sa korte na nagkasala.

Pinatawan muna si Xander ng indefinite suspension at wala munang ibibigay na proyekto sa kanya habang hindi pa tapos ang kaso.

Balak magpiyansa ng kampo ni Xander ng P18,000 ngayong Miyerkoles para sa pansamantala niyang kalayaan.