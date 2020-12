‘Saan nagkulang’: Reporma sa PNP kailangan, ayon kay Rep. Alvarez

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Iminungkahi ni dating Speaker Pantaleon Alvarez na magkaroon ng reporma sa loob ng Philippine National Police kasunod ng pagpatay ng isang pulis sa mag-ina sa Tarlac kamakailan.

“This is a question of leadership, discipline at saka quality ng ating kapulisan,” pahayag ni Alvarez sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Para kay Alvarez, mahalagang tingnan muli ang training at recruitment ng mga pulis.

“Saan nagkulang? 'Wag lang basta sabihin natin na walang kailangang reforms ang kailangang gawin. Naku, napakadelikadong gawin yan kasi karamihan ng taumbayan yung ang nakikita,” sabi niya.

Giit ng mambabatas mula sa 1st District ng Davao del Norte, “Kinakailangan repormahin natin yung ating PNP. Kung ang PNP leadership na mismo ang nagsasabi na walang kailangang reporma,

aba’y dapat tayong lalong mangamba sa statement na yan.”

Linggo ng hapon nang pagbabarilin ng off-duty na pulis na si Jonel Nuezca ang nakaalitang kapitbahay na mag-ina sa Paniqui, Tarlac. Nag-viral pa sa internet ang video na kuha mula sa insidente.

“Hindi ko kayang panoorin dalawang beses yung video. Parang hinihiwa puso ko sa nangyaring yun,” sabi niya.

Dapat naman aniyang suriin ng psychologist o psychiatrist ang mga pulis na sumang-ayon sa ginawang krimen ni Nuezca.

“Parang may mali sa pag-iisip na yun. Nakalimutan nilang alagad sila ng batas. Yun ang basic na tungkulin nila. Dapat tayong mangamba bilang nasa publiko."

Ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga pulis ay maituturing umanong “question of leadership.”

“Meron parte siyempre ang leadership. Kaya dito, ang nakikita ko siguro dapat yung appointment ng mga PNP chief wag na yung pagbibigyan mo lang makaupo ng ilang buwan. Anong reforms ang pwedeng isipin nun,” sabi niya.

Bukod aniya sa pagbibigay ng panahong makagawa ng reporma sa PNP, dapat din tingnan kung ang susunod na PNP chief ay may leadership, nirerespeto ng low-ranking officials, may progresibong pag-iisip, at makapagbibigay ba ng tamang liderato sa organisasyon.

“Ang request ko sa pangulo, yung susunod na PNP Chief, yung medyo mahaba pa yung retirement at piliing mabuti yung tao para makapag- plano siya kung anuman ang repormang kinakailangan,” sabi niya.

