Negosyante patay sa pamamaril sa Caloocan

MAYNILA - Patay ang isang negosyante matapos siya pagbabarilin ng mga di pa kilalang salarin sa Caloocan Miyerkoles ng gabi.

Ayon sa ilang testigo, umalingawngaw ang ilang putok ng baril sa Malolos Ave., sa Bagong Barrio, Brgy. 140 pasado alas-6 ng gabi na bumulabog sa mga residente at mga namimili sa palengke .

Humarurot umano ang isang riding-in-tandem palayo mula sa palengke, at dito nila natuklasan ang nakabulagtang biktima na si Steven Podestan sa likod ng kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng Ameter Hardware, na pagmamay-ari niya.

Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga pulis, pamilya, kaanak at empleyado ni Podestan.

Ayon sa brgy. chairman ng lugar, nakatayo si Podestan sa driver’s side ng kaniyang sasakyan nang may lumapit na lalaki at pinagbabaril siya. Nakatakbo pa sa likod ng sasakayan ang biktima at doon na siya bumagsak.

Nasa 16 ang basyo ng bala ang nakuha ng SOCO mula sa crime scene at sa ulo ang mga tama ni Podestan.

Ayon naman sa mga kapwa negosyante sa Malolos Ave., matulungin at mabait si Podestan na kilala sa tawag na Sykai. Nagpapautang pa nga raw siya sa kanyang hardware kaya hindi nila maisip kung bakit siya pinatay.

Bukod sa hardware, may iba pang negosyo si Podestan sa Caloocan.

Inaalam pa ng mga imbestigador kung nakunan ang insidente ng mga CCTV camera sa paligid para makatulong sa imbestigasyon.



