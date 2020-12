Metro Manila 'di pa kailangang ibalik sa MECQ: research group

Metro Manila skyline mula sa Pasig City noong Abril 1, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — May ilang nangangamba ngayon na baka ibalik ang Metro Manila sa mas mahigpit na enhanced community quarantine (ECQ) o modified ECQ dahil sa muling pagsipa ng kaso ng COVID-19.

Pero para sa OCTA Research Group, kahit lumagpas na uli sa 1 ang reproduction number ng sakit, na nangangahulugang mas marami ang puwedeng mahawa sa isang taong may COVID-19, hindi pa naman kailangan higpitan ang quarantine measures sa Metro Manila.

"As long as hindi pa naman tayo tumatama ng 4,000, kasi 4,000 iyong parang critical limit ng cases para bumalik tayo sa MECQ," ani Dr. Guido David, miyembro ng OCTA Research Group.

Sa ngayon, nasa average na halos 1,500 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala kada araw sa buong bansa.

Bukod sa National Capital Region at Rizal, kasama rin ang Davao del Sur, Bulacan, at Benguet sa mga probinsiyang kabilang sa may pinakamaraming naitatalang bagong kaso.

Nanawagan ang mga eksperto na higpitan ang pagbabantay sa mga border, lalo't inaasahang marami ang hahabol na makauwi sa mga probinsiya ngayong Pasko at Bagong Taon.

"It would be prudent also for some LGUs (local government unit) na naisama sa hotspot list natin na to control or to be stricter na lang," ani Dr. Butch Ong ng OCTA Research Group.

Pero sa panahon na medyo mahirap ma-control ang galaw ng mga tao, malamang bakuna na lang talaga ang tuluyang tutuldok sa pagkalat ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Base sa vaccine deployment plan at kung hindi magkakaaberya ang pagdating ng bakuna, posibleng umarangkada ang pagbakuna sa mga kasama sa priority population sa Abril, Mayo o Hunyo sa susunod na taon.

Umaasa si vaccine czar Carlito Galvez na makakakuha ang Pilipinas ng 60 million doses ng bakuna.

Tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque III na walang "VIP treatment" na mangyayari sa pamamahagi ng bakuna.

Para kay Duque, hindi rin tamang ikumpara ang situwasyon ng bansa sa iba, gaya ng Singapore na nakakuha ng unang shipment ng Pfizer vaccine nitong Lunes.

"Alam niyo po ang Singapore, first world po 'yan among ASEAN. At 'yon pong kanilang cold storage capacity, feeling ko hindi sila mahihirapan niyan dahil nga, unang-una, maliit lang 'yong capacity na kailangan. Hindi katulad natin na milyon-milyon tayo," ani Duque.

Hindi bababa sa 5.7 million ang populasyon ng Singapore, samanatalang mahigit 108 million naman ang sa Pilipinas.

Sa kabila ng mga ulat ng nangyayaring ilegal na pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas, nanindigan ang Department of Health na hindi ito dumaan sa tamang proseso kaya hindi matitiyak na ligtas at epektibo.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

