Kamatayan angkop na parusa kay killer cop Nuezca: Sen. Bato

MAYNILA – "Deep in my heart, alam ko death penalty ang dapat sa kanya."

Ito ang mga salitang nasambit ni Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa, dating hepe ng Philippine National Police (PNP), nang tanungin kung ano ang dapat na parusa sa tinaguriang "killer cop" na si PSSG. Jonel Nuezca.

Si Nuezca ang pulis na walang habas na bumaril sa ulo ng mag-inang kapitbahay niya sa Paniqui, Tarlac noong Linggo. Nakuhanan ng video ang karumaldumal na krimen at kumalat na rin sa social media.

Teorya ni Dela Rosa, kung may death penalty lang sana sa bansa, maaaring hindi ito nagawa ni Nuezca dahil matatakot siya.

"Psychology yan. If you know you’re going to die because of death penalty, it will somehow affect your decision making," ani Dela Rosa.

Sa ifinile ni Dela Rosa na Senate Bill 226, high-level drug traffickers lang ang kasali sa death penalty. Pero posibleng magbago na ito.

"I didn't want to include murder o heinous crimes... Pero with that kind of incident, baka ma-amend yung bill nila kung ikaw ay isang pulis," ani Dela Rosa.

Gusto rin ni Dela Rosa na pag-aralan muli ang batas na siyang tumatalakay sa reporma sa PNP.

Aniya, dapat bigyan ang PNP chief ng kapangyarihan na patawan ng summary dismissal ang isang pulis.

Rebyuhin din sana ang reinstatement policy ng kapulisan para 'di na makabalik sa serbisyo ang mga pulis na may seryosong kaso.

"Ang daming sira-ulong pulis, naka-murder na, pero naging pulis ulit," sabi ng senador.

