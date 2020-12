Ilang mamimili, kani-kaniyang paraan para makatipid sa pang-Noche Buena

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sari-sariling paraan ang ginagawa ngayon ng mga namimili ng mga ihahanda para sa Pasko at Bagong Taon, ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin, maraming negosyo ang pinadapa ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic, at maraming manggagawa ang apektado.

Ang office employee na si Divine Pascua, naatasang bumili ng Christmas package para sa 35 niyang kaopisina.

Ngayon, mas simple ang kanilang handa.

"Yearly kasi, ganito - may ham, may red wine, may grocery. Kaso mahirap po ang finance ngayon, kaya eto lang po. At least, meron kaming maibibigay," ani Pascua.

May mga mabibili ring ready-to-cook na pagkain kung limitado lang ang oras para magluto. May budget packs para sa mga naghihigpit ng sinturon.

Kung marami ang mga tao sa supermarket, mas kakaunti ang mga nasa palengke, gaya ng Commonwealth Market.

Si Bing Senarillos, hirap umanong makapag-budget, pero sa huli ay nakakuha siya ng P10 diskwento sa binibiling baboy.

“Ngayon, budget na budget na po eh (laughs). Mas mahal na po kasi bilihin lahat eh, lalo na 'to. Dati nabibili mo 'to ng P180 isang kilo, P200. Ngayon, nasa P260 na,” ani Senarillos.

Matumal din ang mga namimili sa puwesto nina Jessa Orga kahit mababa na ang presyo ng kanilang mga binibenta at ginandahan ang ayos ng kanilang puwesto.

"Kasi ang mahal talaga ng gulay ngayon e. Lalo na matumal pa. December na, matumal pa rin,” ani Orga.

Marami naman sa ngayon ang namimili sa Divisoria.

Inaasahang tataas ang presyo ng mga prutas sa Divisoria sa susunod na linggo kaya ang mamimiling si Aurora Monar, paunti-unti nang namili ng pang-Noche Buena at Media Noche.

“Kailangan po kahit kaunti, makapag salu-salo naman yung mga bata atsaka po kami,” aniya.

Nagpapatuloy ang clearing operations ng Manila Police District sa lugar para maluwag na madaanan ang mga bangketa.

Inaasahang pahirapan ang parking sa Divisoria sa mga susunod na araw.

— Ulat nina Sherrie Ann Torres at Jerome Lantin, ABS-CBN News