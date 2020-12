‘Happy Island’ tour guides sa Catanduanes, nanawagan ng tulong

Hirap makabangon mula sa pananalasa ng mga nakaraang bagyo ang mga umaasa sa turismo ng tinaguriang "Happy Island" ng Catanduanes. Jonathan Vega Magistrado, ABS-CBN News

Madalas ang pag-ulan sa Catanduanes dahil sa amihan na nagdudulot ng landslides, baha, at pagkaantala sa power restoration.

Kaya maraming magpa-Paskong walang kuryente sa isla tulad ng mga taga-Bgy. Guinsaanan sa Bayan ng Baras at Bgy. Carorian sa bayan ng Bato, kung saan nag-landfall ang super typhoon Rolly noong Nob. 1.

Hirap makabangon ang mga umaasa sa turismo ng tinaguriang "Happy Island".

“Talagang napakahirap sir, sa ngayon hindi pa kami sir nakaka-rebound talagang unti-unti pa kaming gumagapang,” ani Arnel Alcantara, presidente ng eco-guides sa Binuring Point ng Guinsaanan.

Ayon naman kay Gina Tapalla, pinuno ng mga eco-guides sa Bgy. Carorian, Bato, kailangan nila ng mga kagamitan para sa island hopping dahil nawasak ang mga ito ng malalaking alon.

“Mag-uumpisa na naman kami sa wala talagang simula sa zero… ang Christmas wish, sana matulungan kami na mabigyan ng materials o kaya equipment halimbawa life jackets, bangka” ani Tapalla.

Kaya kahit malalaki ang alon sa dagat, hinatiran sila ng tulong ng grupong "Sinag ng Paglaom" na binuo ng dating ABS-CBN reporter na si Mae Pulvinar at mga kaibigan niya.

“Malaki yung papel na ginagampanan ng mga tour guide para maboost yung tourism sector sa Catanduanes, sila yung napili kasi simula nung March bago pa tumama yung bagyo e talagang nawalan na sila ng hanap buhay," ani Pulvinar.

Ayon sa provincial tourism office, hanggang 80-porsyento ng industriya ng turismo ng Catanduanes ang naapektuhan ng pandemya ng COVID-19 at dumaang mga kalamidad.

Tinutulungan ngayon ng tanggapan ang mga community tour guides na makakuha ng mga ayuda mula sa pambansang pamahalaan.

“Natutuwa ako kasi ngayong bago mag-Pasko masaya 'yung ating mga community tour guides kasi naenroll natin sila doon sa DOT-DOLE Financial Cash Aid Program ... lahat ng community tour guides sa Catanduanes makakatanggap ng P5,000 as financial assistance ... we have around 389 tour guides," ani Carmel Garcia, tourism officer ng Catanduanes.

Pinaplantasa na umano ng provincial government ang protocols para sa pagbubukas muli ng turismo sa isla sa unang bahagi ng taong 2021.--Ulat ni Jonathan Vega Magistrado

