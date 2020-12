Daan ng SLEX pa-Metro Manila, nakaranas ng mabigat na trapiko

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Bumigat ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway papasok ng Metro Manila nitong Miyerkoles.

Paliwanag ng pamunuan, ito ay dahil sa ginagawang northbound ramp ng Skyway extension project.

Lampas sa San Pedro Exit ang naging haba ng pila ng mga sasakyan papuntang Alabang, bago pa mag-tanghali.

Higit 1 kilometro rin ang naging bigat ng trapiko mula sa northbound lane ng Ayala Toll plaza sa Calamba City.

Dumadaing naman ang ilang motorista sa mabagal umanong sistema ng RFID o cashless toll system.

“RFID sobrang bagal. Bago pa tumaas, bago pa bumaba. ‘Yung RFID system dapat i-improve nila para mabawasan ‘yung traffic,” aayon sa motoristang si Domingo De Torres.

Pero ayon sa pamunuan ng SLEX, mas mabilis na ngayon ang kanilang RFID system.

“Efficient yung barriers namin, 98 percent naman yung readability ng system namin. Some of our motorists naka-enroll na sa RFID pagdating ng toll plaza kulang load nila. That actually causes build up traffic,” ani Skyway O&M President Manuel Bonoan.

Inaasahan ngayong gabi ay dadami ang mga biyahero sa SLEX lalo’t holiday na sa Huwebes at marami ang magsisiuwian sa probinsiya.

Ngayon, tinatayang aabot lang sa 655,000 hanggang 700,000 ang mga dadaan sa SLEX.

Ipapatupad din ang toll holiday sa ilang tollways, kabilang ang SLEX, NLEX, at Cavitex simula alas-10 ng gabi ng Disyembre 24 hanggang alas-6 ng umaga ng Disymebre 25.

Ganito rin ang magiging schedule sa Disyembre 31 hanggang Enero 1, 2021.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News