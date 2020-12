14 empleyado ng Davao City government, nahuling nag-iinuman kahit may liquor ban

Inaresto ang 14 na empleyado ng Davao City Engineer's Office matapos mahuling nag-iinuman at nagpa-party sa loob ng kanilang compound sa Davao City. Larawan mula sa Talomo Police Station

DAVAO CITY -- Arestado ng tropa ng Police Station 3 ang 14 empleyado ng Davao City Engineer's Office matapos mahuli na nag-party at nag-inuman sa loob ng Motor Pool compound sa Barangay Ma-a sa lungsod na ito, Martes ng hapon.

Naabutan ng mga pulis ang mga empleyado ng gobyerno na may mga bote ng alak habang suot pa ang kanilang uniporme.

Nauna nang naghayag si Mayor Sara Duterte ng mahigpit na babala laban sa mga Dabawenyo lalo na sa mga empleyado ng gobyerno na lalabag sa kautusang ipinagbabawal ang mga pagtitipon gaya ng Christmas party sa lungsod dahil sa COVID-19 pandemic.

Noong Nobyembre 2, ibinalik din ng alkalde ang 24-hour liquor ban hanggang sa katapusan ng taon.

“A stern warning and reminder to all offices not to conduct parties. Heads of offices should remind their personnel every day to give honor (by following protocols) to their fellow employees who are hard at work on the Covid-19 frontlines,” ayon kay Mayor Duterte matapos malaman ang paglabag ng mga empleyado ng gobyerno.

Inatasan na ng alkalde ang Davao City Human Resource Management Office para suriin ang iba pang paglabag ng mga nahuli bukod sa liquor ban cases.- ulat ni Hernel Tocmo

