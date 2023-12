Lalaking nangagat ng ahas nakalabas na ng ospital

Nakalabas na ng ospital ang lalaking nakipagbuno para makaligtas sa pag-atake ng ahas sa Barangay Quinapon-an, Antequera sa Bohol.

Kuwento ni Boljulio Aleria sa lokal na istasyon ng radyo dyRD, na-clear na siya ng mga doktor matapos gamutin ang kanyang mga pasa at sugat.

Inatake siya ng isang reticulated python na tinatawag na “Baksan” habang sakay siya ng kanyang motorsiklo madaling-araw ng Miyerkules, Disyembre 20. Nakagat ang kanyang kamay at braso.

“Pasalamat ko sa Ginoo, wala talagang makaon sa baksan," aniya.

Watch more News on iWantTFC

Ikinuwento ni Aleria na ginawa niya ang lahat para talunin ang ahas na bumabalot na sa kanyang katawan.

Ang sawa ay kasing kapal ng malaking bote ng beer at may haba na halos 4 na metro.



“Anam-anam og hugot. Akong isip mapatay ko ani. Akong gibira iyang ulo nga naa sa ubos, nabubuhay. Ako kinuha balik, nahawiran ang ulo at gipang-os (Nakapulupot na siya sa akin. Ang naisip ko, mamamatay na ako. Kaya hinawakan ko sa ulo pero nakawala. Nahawakan ko ulit, kinagat ko ang ulo)," ani Aleria



Dagdag niya, patuloy niyang kinagat ang ahas hanggang sa ito ay humina at bumitaw sa kanya.

Nagpapasalamat umano siya't gising na ang mga kasama niya sa Barangay Captain pagkatapos ang 10 minutong pakikipagbuno niya sa ahas. Agad silang tumawag ng ambulansya para dalhin siya sa Tagbilaran City.

Watch more News on iWantTFC

Sa ngayon, kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga gamot para sa sakit at antibiotics. Uminom din siya ng anti-venom na gamot.

Ipinakita rin niya kung paano siya nagkaroon ng mga pasa at marka mula sa katawan ng ahas na makikita sa paligid ng kanyang tiyan at dibdib.

Ilang Boholano ang nag-ambag upang makatulong na mabayaran ang gastos sa ospital ni Aleria.

Watch more News on iWantTFC