Ilang poste bumagsak dahil sa kawad na nahatak ng truck; binatilyo patay

Patay ang isang 16-anyos na binatilyo habang sugatan ang dalawang iba pa matapos mahatak ng isang 10-wheeler truck ang kawad ng poste ng telecommunication, dahilan para matumba ito sa Marcos Highway, Marikina.

Ayon kay Dave David, Marikina disaster response chief, galing ng Antipolo ang truck at papunta sana ng Valenzuela para magdeliver ng mga yero na tinatawag na long span, nang mahatak nito ang kawad ng telecommunication sa lugar, dakong alas-11 ng gabi Huwebes.

Bumagsak ang poste dahil sa lakas ng pagkahatak at nadamay ang tatlong iba pang poste sa lugar.

Nabagsakan ng isa sa mga poste ang 16-anyos na binatilyo na nag-aabang ng jeep kasama ang kanyang mga kaibigan.

“Yung yero makapal po yun po ang nakita namin then sobrang bilis po ng takbo niya. Kung hindi naman po mabilis takbo noon and alalay lang po hindi naman matutumba yon. Nahatak po yung mga kable ng wire doon kaya nadala po yung mga poste po,” kwento ng isa sa mga nakaligtas na kaibigan.

Sugatan din ang dalawa pang kasamahan ng biktima at agad isinugod sa ospital.

“Meron lang silang mga minor abrasion sa ulo sa braso okay na sila tinakbo natin sila sa amang memorial hospital,” ayon kay David.

Labis ang kalungkutan ni Erwin Canlas sa pagkamatay ng kanyang anak.

“Kahit aksidente, buhay ng anak ko yon. Ang hirap mawalan ng anak sobra, grabe, napakabait ng bata na yon walang kabisyo-bisyo,” sabi niya.

Kwento ni Erwin, kasama ng kanyang anak ang ilang kaibigan na nagpunta sa Marikina riverbanks para mamasyal.

“Nagpaalam siya sa akin, 'Dy, alis na ako' ...Eh nagmamadali. Yun pala yun na ang huling paalam niya sa akin,” dagdag niya.

Inayos na ang mga poste sa lugar pasado alas-3 Biyernes ng madaling-araw.

Nasa kustodiya ng Marikina City Police Station Vehicular Traffic Investigation Unit ang truck driver na tumangging magbigay ng pahayag.

Posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property ang driver.

