MAYNILA – Nagpaalala ang mga doktor na magdahan-dahan at maghinay-hinay sa pagkain ngayong holiday season.

Ayon kay Department of Health (DOH) Sec. Ted Herbosa, in moderation lamang dapat ang pagkain at hindi sobra-sobra.

Sabi ng World Health Organization (WHO), walang safety level sa pag-inom ng alcohol, taliwas sa paniniwalang ayos lang uminom paminsan-minsan.

Bukod sa pagkain, dapat in moderation rin ang physical activities at mental activities gaya ng stress.

– Ulat ni Arra Perez, Patrol ng Pilipino