TINGNAN: Simbang Gabi, ipinagdiwang ng mga Pinoy sa Barcelona

BARCELONA - Sinimulan ang Simbang Gabi novenas bitbit ang parol sa bawa’t simbahang pupuntahan ng Philippine Consulate sa Barcelona upang ipadama sa mga Pinoy ang pagkakaisa ng Filipino Community.

Isa sa mga unang napuntahan ng konsulado ang Church of St. James the Lesser kung saan nagbigay ng mensahe si Consul General Ma. Theresa S.M. Lazaro ng pagbati at diwa ng Pasko. Sa Disyembre 23, nakatakdang ipagdiwang ang “Navideña Filipina sa Barcelona,” sa pangunguna pa rin ng konsulado.

Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama-sama ang iba’t ibang religious groups sa iisang okasyon para maghandog ng kasiyahan, Christmas carols, sayawan, at piging para lahat ng mga Pilipino sa Barcelona na gaganapin sa Iglesia de San Agustin, Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Ruiz, sa ganap na ikasiyam ng gabi.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa France, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: