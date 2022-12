Tutol ang sugar producers group na United Sugar Producers Federation (UNIFED) sa rekomendasyon ng Department of Agriculture na pag-aangkat ng asukal.

Sa ngayon, sobra-sobra ang suplay ng asukal, ayon sa UNIFED.

"Ngayon, full swing tayo sa harvesting. We're not for any importation as of now. Hindi ba 'yong problema is high retail? Ang problema is enforcement. Walang enforcement ng SRP (suggested retail price). If you're buying sugar at us at P60, they’re selling it at P100. Who’s making that money? Hindi kami," ayon kay Manuel Lamata, presidente ng UNIFED.

Dagdag pa ni Lamata, nasa 1 milyon metric tons ng asukal ang inaasahan nilang ma-produce hanggang matapos ang milling season sa Abril.

Sa Memorandum Order Circular Number 77 na nilagdaan ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, nakasaad na inirerekomenda ng kagawaran sa Minimum Access Volume Advisory Council ang agarang pag-aangkat ng refined sugar na abot sa 64,050 metric tons.

Base ito sa Summary Inflation Report Consumer Price Index kung saan nakita na umabot ng 38 percent ang annual inflation increment sa asukal, confectionery, at desserts.

"According to SRA (Sugar Regulatory Administration) meron pa naman silang imbentaryo but these are allocated to industrial users. Ang nagiging issue lang is for wet markets and supermarkets. Mataas ang presyo. To bring down the prices, 'yon (importation) ang response," ayon kay DA spokesperson Rex Estoperez.

Importasyon ang nakikitang solusyon ng DA para mapatigil ang pagtaas ng presyo ng asukal dahil sa kakulangan ng suplay.

Matatandaang naglabas ang Sugar Regulatory Administration ng Sugar Order Number 4 noong Agosto pero naudlot nang sabihin ng Malacañang na wala itong basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring kalihim ng DA.

Noong Setyembre, naglabas ang SRA ng Sugar Order No. 2 na pirmado ng pangulo para sa pag-aangkat ng 150,000 metric tons ng asukal na paghahatian ng industrials at consumers.

Paglilinaw ng DA, rekomendasyon pa lang ang memorandum order 77 at hindi pa pinal ang pag-aangkat ng asukal.

Dedesiyunan pa rin ito ng Minimum Access Volume Advisory Council base sa magging resulta ng mga konsultasyon sa mga consumer at producers.

--Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News