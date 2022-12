MAYNILA — Inaresto nitong Miyerkoles sa Taguig City ang isang computer programmer na nangha-hack umano ng mga bank account sa pamamagitan ng pagpapadala ng phishing links.

Naaresto sa isang hotel sa Bonifacio Global City ang 27-anyos na suspek, ayon kay police Lt. Col. Jay Guillero, public information officer ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group.

Nag-ugat ang reklamo sa suspek mula sa isang bangko.

"Sa ngayon kasi hindi natin malaman [kung ilang indibidwal ang biktima] dahil ang nakakaalam ng mga ganito ay ‘yung mga taga-bangko. Kung minsan, hindi naman natin mai-record ‘yung exact number, but we are receiving complaints regarding sa mga ganito,” ani Guillermo.

Sinasabing kabilang ang suspek sa grupo ng mga hacker na nasa edad 19 hanggang 22 na kumukulimbat ng salapi sa pamamagitan ng URL phishing attack.

Sa pamamagitan nito, gumagawa ng malisyosong website ang mga hacker na mabibisita ng mga biktima kung pipindutin ang ipinadalang link sa text message, e-mail at iba pang social media platform.

Mula rito ay malalaman na ng mga hacker ang detalye ng bangko ng biktima para kanilang ma-access.

Taong 2020 pa may warrant of arrest mula sa Tacloban City, Leyte laban sa suspek dahil sa kasong illegal access pero nakalaya siya matapos makapagpiyansa.

Ngunit mula noon ay hindi na siya dumalo sa mga pagdinig ng korte kaya muli siyang ipinaaresto.

“Matagal na natin siyang hinahanap para mahuli siya dahil alam naman natin na patuloy ang pagpapadala ng mga phisling links sa ating mga e-mails, even sa text messages, sa ating mga Facebook account. Ito’y nakita nating posibleng dahilan kung bakit meron pa ring laganap na mga links tayong natatanggap,” saad ni Guillermo.

Tumangging humarap sa media ang suspek para magbigay ng pahayag.

Ayon kay Guillermo, dumami ang mga natatanggap na reklamo ng Anti-Cybercrime Group, partikular dahil sa scam, ngayong 2022 kumpara noong nakaraang taon.

Nasa higit 7,000 ang reklamo noong 2021, habang nasa higit 12,000 naman ngayong 2022.

“Ang online scam, dito kasi sa atin, lahat kasi ng transaksyon, puwede mo nang gawin online, katulad ng selling, buying, ‘yung recruitment, ‘yung investment, and everything. Eh, kapag hindi mo napansin, talagang mabibiktima ka,” ani Guillermo.

