Panukalang PH-EU free trade deal, suportado ng European Council

BRUSSELS - Suportado ng European Council (EC) ang panukala ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.’s na isulong ang free trade agreement (FTA) sa pagitan ng Pilipinas at European Union (EU) upang makabangon ang ekonomiya ng bansa sa post-pandemic world.

Isa ang PH-EU free trade deal talk sa isinulong ni Marcos Jr. sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations-European Union (ASEAN-EU) Commemorative Summit sa kanyang Belgium trip nitong December 12 hanggang 14.

Sina European Council President Charles Michel (kaliwa) at European Commission President Ursula von der Leyen (kanan) kasama si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. (gitna) sa pagsisimula ng EU-ASEAN Commemorative Summit sa Brussels, Belgium noong December 14, 2022. | Photo: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Mismong si European Council President Ursula Von der Leyen ang nagsiguro kay Marcos Jr. na susuportahan nila ang panukala ng Philippine government. Ang Free Trade Agreement (FTA) ay tratado sa pagitan ng dalawang bansa o maraming mga bansa upang mapatatag ang kanilang commercial ties sa pamamagitan ng pag-alis ng umiiral na trade barriers sa pagitan nila.

Bukod sa panukalang PH-EU free trade agreement, isinulong din ni Marcos Jr. ang pagsali ng Pilipinas sa European Union's Generalized Scheme of Preferences Plus (GSP+).

Ayon kay Von der Leyen sa kanyang pulong kay Marcos Jr., ang GSP+ ay paraan upang mapabilis ang free trade agreement negotiations.

"Let's work on it," sabi ni Von der Leyen kay Marcos Jr.

Ang GSP+ ay isang EU specialized incentive arrangements para sa sustainable development at good governance sa anyo ng zero duties. Isa itong unilateral trade arrangement na nagbibigay ng zero tariff sa 6,274 produkto o 66% ng EU tariff lines.

Ayon kay Marcos Jr, posibleng ang Pilipinas ang unang ASEAN country na makikinabang sa EU GSP+. Bago ang GSP+ application, ginagamit ng Pilipinas ang Standard GSP.

Noong 2012, ikadalawampu ang Pilipinas sa gumagamit sa scheme mula sa 140 mga benepisyaryo.

"While the Philippines awaits the resumption of the PH-EU Free Trade Agreement negotiations, we remain committed to maintain our EU GSP+ beneficiary status, serving as a stepping-stone towards this FTA," sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr, sa harap ng European business leaders sa Brussels.

"We also have an FTA with the European Free Trade Association (EFTA) namely, Norway, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, which provides the Philippines duty-free market access to all industrial and fisheries products to the member-states," dagdag ng presidente.

Ang negosasyon para sa EU-Philippines FTA ay nagsimula noong 2016. Huling nagkaroon ng negosyasyon ang dalawang panig sa Cebu City noong 2017. Mula noon, nabinbin ang EU-Philippines FTA negotiations.

