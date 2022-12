Mga empleyado ng San Juan LGU, may 15th month pay

MAYNILA — Ilang araw bago ang Pasko, may pahabol na regalo ang pamahalaang lungsod ng San Juan sa mga empleyado nito.

Sa Biyernes, tatanggap ng 15th month pay ang mga empleyado ng San Juan City Hall at San Juan Medical Center na may permanent, casual, job order at contractual status na nakapagserbisyo ng mahigit 4 na buwan bago mag-Oktubre 31.

Ang mga empleyado at job order na nakapagserbisyo naman ng mas mababa sa apat na buwan at nasa serbisyo pa ng Oktubre 31 ay makakatanggap ng P4,000.

Tinatawag na 15th month pay ang Economic Welfare Assistance ng lungsod na layuning makatulong sa mga kawani na matugunan ang kanilang pangangailangan at bilang pasasalamat at gantimpala sa kanilang paglilingkod.

Nasa kabuuang 1,255 ang mga permanent, contractual, at casual employees ng lungsod, habang 656 naman ng job order employees.

Samantala, namahagi rin ang lungsod ng P4,000 educational assistance sa mga persons with disability (PWD) students.

Nasa kabuuang P1.2 million ang nakalaang budget para sa programa para sa 300 PWD students mula kinder hanggang kolehiyo, kung saan prayoridad ang mga special education program students sa Kabayanan Elementary School at Pinaglabanan Elementary School.

Nakatakda muli silang makatanggap ng karagdagang P3,000 bago matapos ang school year 2022-2023.

—Ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News