Manila-Brussels direct flights, pinag-aaralan

BRUSSELS - Interesadong buksan ng Belgian airport officials at Philippine government ang direct flights sa pagitan ng Belgium at Pilipinas.

Sa kanyang Belgium trip kamakailan para sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) at European Union summit nagkaroon ng pagkakataong makausap ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. ang Belgian airport authorities.

Ang pulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. at Belgian airport officials sa kanyang Belgian trip kamakailan para ASEAN-EU summit. (Photo courtesy of the Office of the Press Secretary)

Ayon kay Press Undersecretary Cheloy Garafil, naging sentro ng pag-uusap ng pangulo at airport authorities ang posibleng Manila-Brussels Direct flights na proposal mismo ng Belgium para sa Pilipinas.

“They showed great interest in gaining a foothold in the Philippines,” sabi ni Garafil. Malaki ang magiging benepisyo ng non-stop flight patungo sa Brussels para sa dalawang bansa.

Para sa OFWs at turista, ang direct flights ay magbibigay ng mas mabilis at potensyal na mas murang ruta kung gagawin nilang entry point ang Brussels patungo sa iba pang mga bansa ng Europa.

Maaaring magamit naman ng European travellers ang Manila bilang entry point o hub kung nais nilang bumisita sa iba pang mga bansa ng South-East Asia.

“When we talk about Brussels in our mind, it’s really Western Europe because, very clearly, Brussels is very much at the center of that and so, that is something of great interest. The pent-up demand over the pandemic is now beginning to show itself, and the demand for air travel has increased much more quickly than I had expected,” pahayag ni Marcos, Jr.

Ayon sa pangulo, malaking tulong ang proposal na ito upang muling mapalago ang turismo at air travel industry ng bansa. Maging ang Philippine Airlines (PAL) officials ay interesado sa proposal.

“That’s really the vision that we are excited to see. We want to improve the economic activities in the Philippines and also here,” sabi ni Stanley Ng, PAL President at Chief Operating Officer.

Mas dadami raw ang European tourist na bibisita sa Pilipinas kung matutuloy ang direct flights sa Brussels-Manila route. Malaking tulong din ito sa mga biyaherong Pilipino dahil wala na ang London direct flights ng PAL.

Itinigil ng Filipino carrier ang kanilang flights patungong London, UK mula nitong Abril dahil sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dumadaan kasi ang London flights sa Russian airspace.

Dahil dito walang Filipino carrier ang bumibiyahe ng direkta ngayon mula Manila patungong Europa at pabalik. Sa online booking ng PAL, hindi na available ang European destinations.

Dahil sa Asian financial crisis noong 1997, napilitang itigil ng PAL ang kanilang European routes na sinalo ng Cathay Pacific.

Bago ang krisis may direktang biyahe noon ang PAL sa London, Paris, Amsterdam, Frankfurt at Athens.

Pinatawan naman ng ban ng European Union (EU) ang Philippine carriers noong 2010 kaya tuluyang natigil ang biyahe ng PAL sa Europe hanggang ma-lift ito noong 2013.

Mula noon naging limitado na ang biyahe ng PAL sa Europa, huling nawala ang London direct flight ngayong taon.

Kasama ni Marcos, Jr. sa nasabing meeting sa Belgium sina Speaker Martin Romualdez, Senator Mark Villar, mga opisyal ng Department of Trade and Industry, Department of Transportation at Philippine Airlines.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Belgium, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.