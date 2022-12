ICYMI: Pagsisimula ng Simbang Gabi sa UAE, dinagsa ng mga Pinoy

DUBAI - Dinagsa ng mga Pilipino ang unang Simbang Gabi noong December 15 sa St Francis Catholic Church, Dubai na dinaluhan ng humigit kumulang sa 2,000 katao.

Libo-libo ring Katoliko ang dumagsa sa unang Simbang Gabi 2022 sa St. Mary's Church sa Dubai.

Punong-puno rin ng mga nagsimba ang St. Joseph Parish sa Abu Dhabi sa pagsisimula ng Simbang Gabi.

Sa Fujaira, napuno rin ng mga Pilipino ang Our Lady of Perpetual Help Church para sa ikalawang Misa ng Simbang Gabi. Pinangunahan ang Misa ng bumibisitang pari na si Fr. JBoy Gonzales, SJ.

(Kasama ang report at mga larawan nina Randy Lamsen at Benjamin Cañamaso)

