MAYNILA - Aprubado na ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang paglalabas ng calamity assistance para sa mga empleyado ng mga korte sa mga lalawigan na hinagupit ng bagyong Odette.

Sa inilabas na pahayag ng Supreme Court, sinabi nito na nagkakaroon na rin ng pangangalap ng donasyon ang mga miyembro ng Korte para sa kanilang relief efforts sa mga kasamahang apektado ng bagyo.

Sabi pa ng SC, patuloy silang naka-monitor sa kanilang mga tauhan kabilang na ang mga nagboluntaryong tutulong sa pagdaraos ng Bar Examinations sa susunod na buwan.

At bilang pakikisimpatiya sa mga biktima ng bagyo sa Bohol, Siargao, Surigao Del Norte at Dinagat Islands na hanggang ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente, nagpasya ang mga mahistrado ng SC na huwag na rin munang pailawan ang mga Christmas lights sa lahat ng mga korte sa buong bansa hanggang hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar.

Kasama dito ang official residences nila sa Baguio City.

Samantala, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra na wala namang mga napaulat na nasawi sa hanay ng mga empleyado ng Department of Justice sa mga lalawigang binagyo.

Wala ring naging matinding pinsala sa mga opisina sa kanilang regional offices.

Gayunman, dahil sa kawalan pa rin ng supply ng kuryente at bagsak na linya ng komunikasyon, apektado rin ang trabaho at serbisyo ng mga ito sa mga probinsiya.

“Wala namang reports ng injuries or serious damage to our regional prosecution offices, but their work is hampered by the unavailability of power and communication services,” sabi ni Guevarra.

Base sa tala ng disaster response agencies nitong Martes, nasa higit 100 na ang mga nasawi sa iba't ibang parte ng bansa dahil sa bagyong Odette, habang nasa daang libo naman ang nawalan ng tirahan dahil dito.

— Johnson Manabat, ABS-CBN News

PANOORIN