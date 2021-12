Nasubukan na sa halos 300 paaralan sa Pilipinas ang face-to-face classes sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Sa susunod na taon, irerekomenda ng Department of Education (DepEd) kay Pangulong Duterte ang "progressive expansion," kung saan may dagdag na paaralan at grade levels na kasali na rin sa physical classes.

"Halimbawa, by first week ng January, mayroong hundreds of schools ang nag-qualify na, they can start [face-to-face classes] already. And then by the second week, mayroon another 100," ani DepEd Planning Service Director Roger Masapol.

Aprubado ang plano kay Marivic Bulan, na may anak na Grade 1 student.

First time ng anak ni Bulan na makapasok sa paaralan noong Disyembre 6 nang payagan ang in-person classes sa Pasig Elementary School.

"Maganda po ang resulta kasi marami siyang nakasalamuha na mga kaklase niya saka marami siyang nakausap na mga teacher," ani Bulan.

"Malaki po ang kaibahan kasi 'pag dito sa bahay, hindi ko talaga natutukan kasi may maliit din akong anak at saka may trabaho rin ako," dagdag niya.

Sa expansion phase, inaasahang masosolusyonan ang ilang mga nakitang pagsubok noong pilot face-to-face classes, gaya ng hirap sa pagbasa sa mga aralin dahil may ilang paaralang gumagamit ng plastic barrier at face shield.

"Atin nang dini-discourage na huwag nang gamitin iyong face shield kasi nai-impede nga iyong vision ng mga bata. At iyong plastic barriers, hindi lang sa nakaka-impede siya ng air flow, baka maging repository pa siya ng virus," ani Masapol.

Plano rin ng kagawarang magpatupad ng adjustment sa class hours, batay sa komento ng mga estudyante at guro na kulang ang pinatutupad na 3 hanggang 4 na oras na in-person classes upang matalakay ang kanilang learning concerns.

"It was very challenging, but it's not for us to complain because our country has survived so many challenges, so many crisis," ani Education Secretary Leonor Briones.

"Education must continue. Education must never stop," aniya.

Pero iginiit ni Briones na prayoridad pa rin ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel.

"So far, wala namang na-COVID," ani Briones ukol sa mga lumahok sa pilot face-to-face classes na natapos noong Disyembre 17.

Nakiusap naman ang DepEd sa mga magulang, estudyante, guro at iba pang katuwang sa pag-aaral na mag-ingat at palaging sumunod sa health protocols.

—Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News