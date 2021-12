MAYNILA - Inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Iloilo ang pagbibigay ng pinansiyal na tulong sa mga residenteng nasalanta ang mga bahay dahil sa hagupit ng bagyong Odette kamakailan.

“Primarily, ang damage sa houses 'yun ang pinaka-number 1 namin so far ang concern that is why ang provincial risk reduction council naglaan for approval ng Sanggunian 'yung financial assistance for partially and totally damaged (houses),” pahayag ni Dr. Jerry Bionat, head ng PDRRMO sa Iloilo.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Bionat na nais nilang bigyang tulong pinansiyal sa halagang P5,000 ang mga residenteng nawasak ang mga bahay, at P2,500 para naman sa mga bahagyang nagtamo ng pinsala dulot ng bagyo.

Wala pang pinal na datos ang PDRRMO hinggil sa pinsalang idinulot ng bagyong Odette sa probinsiya. Pero ayon sa kaniya, nasa walong munisipalidad ang napinsala ng bagyo kung saan nasa higit 15 porsiyento ng populasyon ang apektado.

“May relief operation ang mga municipalities, same is true sa mga probinsya nagpahatid dito. Hanggang ngayon we are delivering relief goods,” sabi niya.

Wala naman aniyang nasirang imprastruktura gaya ng mga eskuwelahan o barangay hall at wala ring baha. Malakas na hangin ng bagyo ang nagresulta umano sa pagkasira ng mga kabahayan.

Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng lalawigan at nakauwi na rin ang lahat ng evacuees. Normal din ang sitwasyon sa mga grocery.

“Wala naman nakitang panic buying. Ang DTI namin gumalaw na sila as early as Thursday morning, Friday. Nagpakita na sila, inspecting sa mga grocery stores. Ok ang supply ng bigas namin at walang panic buying sa Iloilo,” sabi niya.

Isa naman ang nasawi sa bagyo matapos mabagsakan ng puno, ayon pa kay Bionat.

“Security guard ng UP Visayas. Nandoon siya sa guard house niya. Na-topple 'yung puno ng kahoy, instantly namatay siya. So far 'yun lang ang report namin,” sabi niya.