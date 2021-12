Surigao City kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette. Retrato mula sa Greenpeace

May mga naitala nang kaso ng looting o pagnanakaw sa Surigao City sa harap ng mabagal umanong pagdating ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Odette.

"[Noong] Saturday [at] Sunday, may mga nangyari na, in some of our groceries pero kaagad nakontrol. Nalagyan ng mga PNP (Philippine National Police) personnel," sabi ni Marilyn Pono, head ng Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO).

Aminado si Pono na malaking problema ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Surigao del Norte, lalo sa mga malalayong lugar.

Pero ginagawa umano ng PDRRMO ang lahat ng paraan, at tumutulong na rin ang Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa paghahatid ng relief goods.

Ayon naman kay Police Col. Noel Espinosa, director ng provincial police, nagpakalat na ng mga pulis sa mga tindahan para mapigilan ang mga posibleng panibagong insidente ng looting.

"Sa ngayon, may augmented personnel na tayo na gagamitin sa buong probinsiya ng mainland [Surigao del Norte] at Siargao Island, to include 'yong Dinagat [Islands],” ani Espinosa.

Samantala, naibalik na ang signal ng mga telco sa Surigao City at ilang bahagi ng Surigao del Norte.

Natuwa ang mga residente dahil nakausap na nila ang kanilang mga mahal sa buhay.

"Ilang araw na kami walang signal eh, nakaka-contact na... saka okay na family namin. Stable na sila na okay na kami dito kahit ganito kalagayan namin," ani Jennifer Salvador.

Nagtayo na rin ng libreng tawag center at charging station sa munisipyo ng Surigao City.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News