MAYNILA— Inigsian na ang pagitan ng pagbibigay ng coronavirus disease (COVID-19) booster shots, simula ngayong Miyerkoles.

Ito ay matapos aprubahan ng Food and Drug Administration ang rekomendasyong igsian sa 3 buwan ang pagitan ng booster shot at ng full-dose vaccine.

Dalawang buwan naman ang pagitan sa mga naturukan ng single-dose ng bakuna.

"Pinirmahan na ng FDA ang panibagong amendment dun po sa Emergency Use Authorization ng mga bakuna. 'Yung 6 months interval between the second dose and the booster dose, pinaigsi po ito for 3 months na lang kaya mas mabilis po tayong magbigay ng booster doses gamit po ang ating mga bakuna," ani Health Secretary Francisco Duque III sa isang public address.

Sinabi naman sa Teleradyo ng infectious diseases expert na si Dr. Rontgene Solante na magandang balita ito para maproteksyunan ang publiko laban sa omicron variant.

Sabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na walang dapat ikabahala ang publiko kasunod ng pagpapaigsi ng pagitan ng araw ng pagbibigay ng booster shots.

Aniya, pinag-aralan ng mga eksperto ang hirit na ito.

Gayunman, payo niya sa publiko na magpakonsulta sa doktor bago magdesisyong tumanggap ng booster shot.

Nilinaw din ni Vergeire na puwede pa ring sundin ang 6 buwang pagitan sa pagtanggap ng booster shot pero hinimok nila ang publikong tumanggap na ng booster hangga't maraming suplay ng bakuna ang bansa.

