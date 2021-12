Naitalang patay sa Dinagat Islands, umabot na sa 16

Ang Dinagat Islands matapos tamaan ng Bagyong Odette noong Dis. 17, 2021. Larawan mula kay Dinagat Islands Gov. Kaka Bag-ao

Dalawa pa ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Odette sa Dinagat Islands.

Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya nitong Miyerkoles, nadagdag sa tala ang mga namatay sa Brgy. Del Pilar sa bayan ng Cagdianao na direktang tinamaan ng bagyo noong nakaraang linggo.

Isa ang namatay matapos malunod at isa naman dahil sa tama sa ulo.

Ngayon lang nakarating ang impormasyon matapos bumalik ang grupo mula sa PDRRMO sa operations center sa bayan ng San Jose.

Nasa 16 na ang kabuuang bilang ng mga patay sa Dinagat Islands dahil sa bagyo, karamihan sa Cagdianao kung saan nag-second landfall ang Odette.

Hindi bababa sa 300 na mga residente ang nasugatan, habang may isa pang hinahanap sa mga isla.

Samantala, ipadadala ngayong araw ng Miyerkoles sa mga islang bayan ng Dinagat Islands ang mahigit 1,000 relief packs ng Department of Social Welfare and Development. Galing ito sa naunang 5,000 food packs na ipinadala ng national government.

Kabilang sa bibigyan ang Mabini at R. Ecleo sa Cagdianao, at Cab-ilan at Gomez sa Dinagat.

Dadalhin ito ng isang composite task force ng halos 400 tauhan kabilang ang Philippine National Police at DSWD.

Inaasahan ng provincial government ang pagdating sa mga susunod na araw ng 50,000 food packs mula naman sa Office of the Vice President.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC