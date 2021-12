MAYNILA— Tila ipinagsawalang-bahala ng Senado ang mga iprinisentang datos ng medical experts hinggil sa peligro dala ng vaping sa kalusugan.

Ito’y matapos ipasa ng Senado ang Senate Bill 2239 o ang Vaporized Nicotine Products bill.

“Nag-present kami sa hearing, halos dalawang taon nang nagkaroon ng hearing dito, kaya lang may hearing wala namang listening. Panay hearing lang. Parang ‘di naman pinakinggan talaga 'yung datos na ibinigay namin,” pahayag ni Dr. Antonio Dans, co-convenor ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19.

Layon ng batas na ibaba ang age limit para sa paggamit ng vape sa 18 mula 21 taong gulang. Ibibigay din nito ang regulatory powers sa Department of Trade and Industry mula sa Food and Drug Administration.

“That’s why we called it a deregulatory act, not a regulatory act,” sabi ni Dans.

“Kaya 56 medical presidents of medical societies signed the petition to veto. Galit na galit kasi biro mo inaalagaan namin ang COVID pandemic, tinataya ang buhay and then behind our backs minadali ito these past months para maipasa. Habang inaalagaan namin ang kalusugan ng bayan sila naman binenta nila kalusugan ng bayan sa tobacco industry,” dagdag ni Dans.

Para sa mga medical experts, walang kapasidad ang DTI para mag-regulate ang vape products.

“Ano ba ang alam ng Department of Trade and Industry tungkol sa kalusugan? 'Yung mga regulation dyan kailangan 'yan ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa agham. Tuloy-tuloy na ginagawa 'yan ng FDA. Tingin namin dapat may say ang FDA sa regulation ng vape industry,” sabi niya.

Ipinagtataka rin ng mga doktor kung bakit kailangan payagan pa ang pagkakaroon ng iba’t ibang flavor ng vape juice.



“They allowed many flavors like 'yung peppermint, gum— flavors that attract children and young people,” sabi niya.

Malaki ang paniwala ni Dans na bagama't dadaan pa ang batas sa bicameral committee, tiyak niyang agad din umano itong maaaprubahan.

“May bicam pa pero tingin namin bibilisan lang nila 'yan. Siguradong papayag ang bicam kasi tulad sa Senado na-approve din ang similar bill sa Kongreso by an overwhelming majority of congressmen,” sabi niya.