Mga bagong paghihigpit sa Europa bunsod ng pagsipa ng kaso ng Omicron variant

LONDON - Pumalo sa higit 10,000 na Omicron variant ang naitala sa United Kingdom noong December 17. Kinabukasan, nai-report naman ang record-high na lampas 90, 000 COVID-19 cases sa UK.

Ayon sa mga eksperto, kung patuloy lang ang plan B o ang pagsusuot ng mask, work from home, guidance at COVID pass at walang lockdown, inaasahang aabot sa tatlong libo ang COVID-19 admission kada araw sa mga ospital sa England.

Dahil sa hindi mapigil na pagtaas ng Omicron cases, dineklara ang “major incident” sa London. Inanunsyo rin ni Prime Minister Boris Johnson na pwede nang magpa-second dose and edad 12-15 taong gulang.

France

Sinara naman ng France ang kanilang border sa mga byahero mula UK maliban sa essential travels pero dapat magpakita ng negative COVID-19 test na kuha 24-oras bago ang biyahe.

Germany

Matapos ipatupad ng France ang restrictions noong Biyernes, di na rin nagpapasok ng British tourists sa Germany, simula nitong Linggo ng hating gabi. German residents, citizens at kanilang dependents, transit passengers lang ang pwedeng bumiyahe papasok ng bansa. Maari raw magtagal ang restrictions hanggang January 3, 2022.

The Netherlands

Balik-hard lockdown sa the Netherlands. Napaaga rin ng isang linggo ang Christmas break sa mga eskuwelahan para mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19.

Sarado muli ang non-essential shops, restaurants, salons, museums at events hanggang January 13.

Halos one-fourth ng kaso ng COVID-19 ngayon sa Amsterdam ay dala ng Omicron variant.

Base sa pag-aaral sa The Netherlands, dumarami ang kaso ng COVID sa mga bata. Bagamat mild at minsan ay walang sintomas, maari nilang mahawa ang mga may sakit na matatanda.

Kaya pina-aga rin ang bakasyon para manatili muna sa bahay ang mga bata bago bumisita sa mga lolo at lola ngayong Kapaskuhan.

Babakunahan na rin ang mga batang edad limang taon pataas kung sila ay may sakit o high risk.

Italy

Pinalawig ang State of Emergency hanggang March 31, 2022 sa Italya. ibig sabihin maaaring ipatupad ang lockdown kung kakailanganin ito.

Requirement din ang swab test para sa lahat ng bibiyahe papuntang Italya mula sa ibang European countries hanggang January 31, 2022.

Nasa 90% ang vaccination rate ng Italy. Umarangkada na rin ang pagbabakuna sa mga edad lima hanggang labindalawang taong gulang.

(Ulat ni Jofelle Tesorio sa The Netherlands, Mye Mulingtapang sa Italy at Rose Eclarinal sa UK)