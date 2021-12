Lolo nalunod matapos sagipin ang mga apo sa Legazpi City

Patay ang isang 55-anyos na lolo matapos niya sagipin mula sa pagkalunod ang kaniyang mga apo sa Legazpi City, Albay nitong Miyerkoles.

Ayon kay Harold Bembenuto, kapitan ng Barangay Padang, nakita ng isang mangingisda si Azupardo at ang kaniyang 3 apo sa dagat sakop ng karatig Barangay Buyoan.

"Nakita ng mangingisda na si Ronaldo Arquero na humihingi ng saklolo si lolo at 'yung mga apo. Nailigtas ng lolo yung dalawang apo at nailigtas naman ng mangingisda na si Ronaldo 'yung isa pang apo. Pero sa bilis ng pangyayari, hindi na nakita si lolo. Pumailalim daw ito sa sumadsad na barge. Lumitaw 'yung katawan niya more or less after 20 minutes," ani Bembenuto.

"Hindi siguro nila inaasahan na malalim 'yung dagat at malakas ang current ng tubig sa ilalim," dagdag niya.

Tinatayang nasa 2-3 metro ang layo sa baybayin ng pinangyarihan ng insidente.

Hindi ito ang unang beses na may nalunod sa lugar kaya abiso ng mga awtoridad na maging maingat ang mga maliligo sa lugar.

— Ulat ni Karren Canon

