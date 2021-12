Hindi na nakapalag ang isang lalaki nang hulihin ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group 3 sa isang convenience store sa bayan ng Balagtas, Bulacan, Lunes ng hapon.

Ayon sa mga awtoridad, makikipagkita dapat ang lalaki sa dating nobyang si alyas Ana, 20, para makipag-ayos at makipagbalikan kapalit ng pagbura nito sa mga hubad na larawan ng dalaga na ipinakalat na sa social media.

“Nagpapadala siya ng mga pictures nu’ng ating victim sa mga friends niya, sa mga auntie, relatives niya. Ngayon, kapag hindi siya nakipagbalikan o makipagkita dito sa ating suspek, ipagpapatuloy niya ’yung pag-spread ng nude photos ng victim," ani Police Maj. Evangeline Geminiano.

Ayon kay Ana, 4 na taon silang magkarelasyon ng dating nobyo, pero hindi na nito makayanan ang pananakit at pagiging seloso nito kaya nakipaghiwalay siya, bagay na hindi naman matanggap ng lalaki.

Nang gumawa na suspek ng dummy account gamit ang mga hubad na retrato ng biktima bilang profile picture, dito na nagtapat sa magulang ang biktima at humingi ng tulong sa pulisya.

"Sa sobrang tiwala at pagmamahal nila sa isa’t isa nakakapag-produce sila ng mga nude photos or nude videos. Ngayon ang diperensya dumarating ’yung problema kapag nagkakahiwalay na sila, nagbe-break na sila, lalo na kung hindi matanggap nu’ng isang party," ani Geminiano.

Nakakulong na sa Balagtas Municipal Police Station ang suspek at nahaharap sa kasong grave coercion, paglabag sa Republic Act 9262 o Violence agains Women and their Children, Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to RA 10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act. — Ulat ni Gracie Rutao

MULA SA ARKIBO

