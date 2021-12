MAYNILA — Nasa plenaryo na ng Senado ang "Media and Entertainment Workers Welfare Act" o ang panukalang batas na naglalayong magbigay proteksyon sa mga media at entertainment worker.

Ayon kay Sen. Joel Villanueva, sponsor ng naturang bill sa plenaryo, sakop ng panukalang batas ang media at entertainment workers na kritikal ang tungkulin, kabilang ang pagbibigay ng impormasyon at libangan sa panahon ng lockdown dahil sa pandemic.

Laman ng panukala ang pagkakaroon dapat ng written contract na lalagdaan ng media entity at ng employee. Ang haba ng oras ng trabaho dapat ay 8 oras lang. May overtime work pay, hazard pay at night shift differential pay din.

Sumusunod din dapat ang mga entity sa occupational safety and health standards.

Pinaaaral din sa Department of Labor and Employment, Social Security System, Government Service Insurance System at ibang ahensya ng pamahalaan ang posibilidad ng dagdag insurance benefits kabilang ang:

Death benefits na hanggang P200,000

Disability benefits hanggang P200,000

Reimbursement ng medical expenses na hanggang P100,000

Ang mga media worker na nasa public sector, ipinasisiguro naman sa Civil Service Commission na nabibigay din ang kanilang benepisyo.

"Napakahalaga po ng trabaho ng ating mga manggagawa sa media at entertainment industries. Naniniwala po tayong mas magagampanan nila ang kanilang trabaho at tungkulin sa bayan kung sapat ang kanilang mga benepisyo, napapangalagaan ang kanilang kalusugan, at garantisado ang lahat ng kanilang mga karapatan," ani Villanueva nitong Martes.

Aniya, handa siya sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa Enero para sa debate at tuluyang pagpasa ng panukalang batas.

Ayon naman kay Senate Majority Leader Migz Zubiri, umaasa siyang maipapasa nila sa huling pagbasa ang panukala sa Enero.

Sabi ni Villanueva, sa ngayon ay walang nagpasabi na balak nilang makipag-debate hinggil sa panukala.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC