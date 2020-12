'Hindi siya ang pumatay': Psychologist umapelang 'wag batikusin ang anak ni Nuezca

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Huwag nang ibaling ang sisi sa batang anak ng pulis na pumatay sa mag-ina sa Paniqui, Tarlac. Ito ang apela ng national social scientist na si Dr. Lourdes “Honey” Carandang, Martes ng umaga.

“Pwede bang sabihin sa social media na ang kanilang batikusin ay yung bumaril, hindi yung bata? Bakit yung bata ang ita-target?” pahayag ni Carandang.

Nagkalat ang mga litrato at maging ang video na nagpapakita sa menor de edad na anak ng suspek na pulis na si Staff Sgt. Jonel Nuezca matapos ang pamamaslang.

“Ang bumaril, yung tatay. May sariling isip yun. Meron siyang sariling isip. Siya may hawak ng baril. Siya ang bumaril. Siya ang may kasalanan, kahit anong sabihin mo,” giit ni Carandang sa panayam sa TeleRadyo.

Linggo ng hapon nang barilin ni Nuezca sa harap mismo ng kaniyang anak, ang nakaalitang mag-inang kapitbahay na sina Sonia at Frank Anthony Gregorio. Ang insidente ay nakunan nang video na nag-viral sa social media.

“Please lang, sa social media netizens, pakiusap ko sa inyo, 'wag n’yo nang i-trauma yung bata na sobra na ang trauma,” sabi ni Carandang.

Tama naman umanong mapag-uusapan ang insidente, pero mali aniyang gawing target ng batikos ang bata at sisihin ito sa nangyari.

“Ibahin n’yo naman batikos n’yo. Gawin ninyong tama. Batikusin n'yo yung pumatay,” diin niya.

Paliwanag ni Carandang na malaking epekto ang social media sa bata. Sa katunayan, marami na siyang batang natulungan mula sa online bashing.

Isa aniya ito sa mga dahilan ng depression at suicide sa mga kabataan.

“Yung ma-bash ka sa social media, yun pa lang, kahit walang incident, yun pa lang nakaka-cause na ng depression at suicide sa mga kabataan,” sabi niya.

Malaki aniya ang epekto ng insidente sa bata, lalo na’t kaugnay dito ang kaniyang ama.

“Dagdag sa trauma niya na ang tatay niya ay pumatay. Nakita niyang pinatay yung dalawang tao. Ikokonek niya ngayon yung behavior na baka siya may kasalanan doon sa nangyaring away na yun,” sabi ni Carandang.

Dalahin umano ito ng bata habambuhay kung hindi gagawa ng therapy o healing process para dito.

Mahalaga aniya na liwanagin ang sitwasyon sa bata at sabihin sa kaniya na hindi niya kasalanan ang pagpatay.

“Wala siyang kinalaman sa pag-pull ng trigger. Yung pagpatay mismo, wala siyang kasalanan doon. Bata siya, hindi siya ang pumatay. Dapat nilang i-emphasize doon sa bata na hindi mo kasalanan, hindi ikaw ang gumawa ng krimen, hindi ikaw ang nag-murder,” sabi niya.

Dapat din aniyang dumaan sa therapy ang iba pang mga batang nakasaksi sa insidente at yung nakapanood ng video sa social media.

Kung maari aniya, huwag nang hayaan ang mga bata na mapanood pa ang naturang video.

“‘Wag ipanood kung may minor sa pamilya. By definition, 'pag napanood mo yun, na-trauma ka na,” sabi niya.

RELATED VIDEO