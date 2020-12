Simbang Gabi sa loob ng Bamboo Organ Church, nilimitahan sa 20 tao

MAYNILA - Naging limitado ang pagpapapasok ng tao para makadalo sa Simbang Gabi sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph o mas kilala bilang Bamboo Organ Church sa Las Piñas.

Kung dati umaapaw hanggang sa parking area sa harap ng simbahan ang mga tao, ngayon mas kaunti na ito dala ng health protocols bunga ng pandemya.

May dalawang misa rin, una ay sa loob ng simbahan ng alas-4 ng umaga na 20 lang ang pwedeng makapasok. Kaya naka-live stream ito sa Facebook.

Nilimitahan din sa 5 tao ang choir at tagatugtog ng Bamboo Organ.

Hanggang 80 lang kasi ang capacity ng simbahan kung susundin ang IATF guidelines.

Only 20 people are allowed to attend the 1st Misa De Gallo at 4am in the Diocesan Shrine & Parish of St. Joseph in Las Piñas, popularly called the Bamboo Organ church. The Mass is thus streamed online. pic.twitter.com/1NmQSatjkE