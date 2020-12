Pamilya ng mag-inang pinaslang ng pulis sa Tarlac, dalamhati ang hinaharap ngayong Pasko

MAYNILA— Dalamhati sa gitna ng Kapaskuhan ang hinaharap ngayon ng pamilya ng mag-inang walang pakundangang pinagbabaril ng kapitbahay na pulis sa Paniqui, Tarlac noong Linggo— isang insidenteng nakuhanan ng video at ikinagalit ng marami.

Ipinagpapasalamat ni Florentino Gregorio na nabigyan sila ng pitong araw para makapiling pa ang kaniyang asawang si Sonya at anak nilang si Frank Anthony bago ihatid sa huling hantungan ang mag-ina.

“Nagpapasalamat pa rin po ako na napagbigyan ako ng mahaba-haba [panahon] na makasama pamilya ko, na kapiling namin kahit mag-Pasko,” sabi ni Gregorio sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Linggo ng hapon nang sugurin ni Master Sgt. Jonel Nuezca at anak nitong menor de edad ang kaniyang pamilya. Sinita umano ng pulis ang mga biktima dahil sa pagpapaputok ng boga.

Makikita naman sa video ng insidente na viral na ngayon sa internet na binaril ng pulis ang mag-ina matapos magmalaki ang batang anak ng suspek na pulis ang kaniyang tatay, na sinagot naman ng "I don't care," ni Sonya.

“Puro ulo tama ng pamilya ko,” sabi ni Gregorio.

Nasa trabaho si Gregorio nang maganap ang insidente.

“Parang sanay na rin 'yung bata na kung anong ginawa ng ama niya, parang tama lang,” sabi niya.

Dati nang nagkagirian ang magkapitbahay dahil sa usapin ng right of way ngunit naayos na umano ito sa barangay.

Kuwento niya, bumili ng lupa ang suspek sa kaniyang hipag at ang asawa nito ang inatasan na mag-assess.

Nagkaayos naman aniya sa pagbili pero hindi agad naayos ang pagpapatitulo sa lupa.

“Ang sabi gusto nila agad magkaroon ng titulo kasi po iaayos pa po 'yun, ‘di po ba? Hindi nagkaroon ng titulo dahil ang ginawa nila inurong nila 'yung ibabayad nila sa titulo. Binawi nila 'yung ipapang-ayos nila sa titulo,” sabi niya.

Inakusahan pa raw ang kaniyang asawa na manloloko at sinabing nakasanla umano ang lupa kaya hindi mapatituluhan.

“Hindi naman po nakasanla, ‘di totoo. Humantong pa po ito sa korte. Dinemanda pa ang aking asawa ng estafa raw po dahil nakasanla raw ang lupa. Hinamon ng asawa ko na sige magdemanda kayo para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo,” sabi niya.

Matapos aniya ang ilang pagdinig ay lumabas din ang katotohanan na walang panlolokong ginawa ang kaniyang asawa at na-dismiss ang kaso.

“Sa pag-dismiss ng kaso parang ‘di nila matanggap na natalo sila. Napatunayan lang ng asawa ko na hindi siya manloloko. Nagtanim sila ng galit sa asawa ko,” paliwanag niya.

Samantala, ipinagtataka rin ni Florentino kung bakit nanatili sa pwesto bilang pulis ang suspek sa kabila ng ilang kasong dati na nitong kinasangkutan.

“Bakit hindi siya natanggal pa sa serbisyo?” tanong niya.

Matapos ang insidente, napag-alaman na nakasuhan na ng homicide, grave misconduct at serious neglect of duty ang pulis simula pa noong 2010.

Nanghihinayang din siya para sa anak na si Frank Anthony na may pamilyang naulila sa Pangasinan.

Isang taon pa lang aniya ang anak ni Frank Anthony.

“Matagal na niyang gustong makauwi itong Pasko para makasama niya,” kuwento ng kaniyang ama.

Pang-apat sa pitong magkakapatid si Frank Anthony at malayo sa pamilya dahil nasa Tarlac ang kaniyang trabaho.

