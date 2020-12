Pag-ban sa mga flight mula UK tinitingnan dahil sa bagong COVID-19 strain

Sina-sanitize ang mga gamit sa Ninoy Aquino International Airport-Terminal 1 noong Marso 11, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Tinitingnan ng gobyerno ang posibilidad ng pag-ban ng mga flight mula United Kingdom matapos maiulat na mayroon doong bagong strain ng SARS-CoV-2 na maaaring mas nakahahawa.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kokonsultahin nila ang Department of Transportation (DOTr) hinggil sa posibleng pagpapatupad ng ban.

"Panahon na para ikonsidera natin 'yong temporary ban sa UK, bagama't pakinggan din naman natin ang sinabi ng WHO (World Health Organization) na hindi naman dapat natin ikabahala 'yan," ani Roque.

"Dapat mag-ingat nga din po so kakalampagin natin ang DOTr," dagdag niya.

Nakatakdang magpulong ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa Lunes para pag-usapan ang posibleng travel ban.

Sunod-sunod na nag-anunsiyo ng travel ban sa UK ang iba't ibang bansa sa Europe at Middle East matapos mabalitaan ang tungkol sa bagong strain.

Maging ang India, Canada, Russia, at iba pang bansa ay hindi na rin muna tatanggap ng mga biyahe mula UK.

Pero ayon sa WHO, hindi dapat agad maalarma sa sinasabing bagong nag-mutate na strain ng COVID-19.

"Viruses mutate overtime. That's natural and expected," ani WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sang-ayon naman ang ilang lokal na doktor sa sinabi ng WHO na kailangan pang aralin ang bagong strain.

"This virus keeps on changing... Is the UK mutation affecting the vaccine? They’re saying it’s not but we don’t know," anang public health expert na si Dr. Susan Mercado.

"I would wait for the pronouncement of the experts," ani Dr. Vicente Belizario, dean ng University of the Philippines College of Public Health.

Naniniwala naman ang public health expert na si Dr. Edsel Salvana na magiging mabisa pa rin ang mga bakuna laban sa bagong strain ng virus.

Nauna na ring sinabi ng Department of Health na wala pa ang bagong strain sa Pilipinas.

Ayon din kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, hindi pa kailangan ng travel ban sa ngayon. Pareho sila ng pananaw ni testing czar Vince Dizon.

Sinabi naman ni Dr. Tony Leachon, dating government adviser, na dapat lang magsara din ng border ang Pilipinas sa mga biyahe mula UK.

"Baka tayo matakasan katulad noong nangyari 11 months ago," aniya, patungkol sa pagpasok ng mga turista mula Wuhan, China, kung saan unang umusbong a virus. Ito ang naging hudyat ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa.

Maging ang ilang senador ay pabor sa travel ban para sa proteksiyon ng mga Pilipino.

Nitong Martes, umabot na sa 462,815 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 24,375 ang active o hindi pa gumagaling.

-- Ulat nina Kristine Sabillo, Raphael Bosano at Pia Gutierrez, ABS-CBN News

