Mga mangingisda, magsasaka isama sa COVID-19 vaccine priority list: Pangilinan

Inihahanda na mga magsasaka sa Nueva Ecija-Aurora Road ang lupa para taniman ng palay, Nobyembre 23, 2018. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Iginiit ng isang senador na dapat isama sa mga prayoridad na bigyan ng bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) ang mga magsasaka at mangingisda.

Ayon kay Sen. Francis "Kiko" Pangilinan, maituturing din na frontliner ang mga magsasaka at mangingisda, at sila ang nagpapakain sa mga tao kaya dapat aniya'y kabilang sila sa mga dapat bigyan ng bakuna kontra COVID-19.

"Sila ang nagpapakain sa atin. Hindi ba dapat prayoridad sa vaccination plan ang ating mga magsasaka at mangingisda?" aniya sa isang pahayag na inilabas noong Lunes.

Biktima na rin aniya ng pandemya ang kanilang kabuhayan na pinalala pa ng mga nagdaang bagyo.

"Pero araw-araw pa rin silang nagbubungkal ng lupa para hindi tayo magutom," anang senador, na nagsilbing Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization sa ilalim ng administrasyong Aquino.

Plano niya itong palutangin sa pagdinig sa Senate Committee of the Whole para malaman kung ano ang magiging plano para sa mga magsasaka at mangingisda.

"Hindi maikakaila na karamihan sa ating mga magsasaka at mangingisda ay isa sa mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Sila rin ang pinaka-apektado tuwing may sakuna," ani Pangilinan, na naghain ng resolusyon para mapasilip ang vaccination program ng gobyerno.

Dagdag pa ni Pangilinan, hindi kakayaning makabili ng bakuna ng mga magsasaka at mangingisda kaya't kailangan ang suporta ng pamahalaan.

Inaasahang magko-convene ang Senate Committee of the Whole sa Enero 11.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News