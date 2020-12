Mga batang saksi sa Paniqui shooting sumasailalim na sa counseling

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nakaburol na ngayong Martes ang mag-inang malapitang binaril sa ulo ng isang pulis sa Paniqui, Tarlac noong Linggo dahil sa kanilang alitan sa boga.

Laman ng balita ang krimen matapos kumalat sa social media ang walang habas na pagbaril ni Police Staff Sergeant Jonel Nuezca sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio, sa harap ng maraming bata.

Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte, nanggagalaiti nang mapanood ang viral video ng pagpaslang.

"I don't think you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV (video), pati ako napanganga. Walang kuwenta. That's unfair and brutal masyado. Kung ako ang nandiyan, ewan ko lang. Pero I do not like oppression," ani Duterte sa kaniyang public address noong Lunes.

Kaya ang pamilya Gregorio, kumakapit sa pangako ni Duterte.

"Malaking bagay yun lalo na presidente natin yun eh, siya ang pinaka-ano natin sa bansang ito, talagang nagpapasalamat ako sa president sa pag-ano niya sa aming pamilya malaking bagay yon sa amin," ani Florentino Gregorio.

Bumisita na rin ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa burol at nagbigay ng tulong pinansyal sa pamilya.

May psychosocial counseling din para sa 9 na menor de edad mula sa pamilya Gregorio at sa dalagitang anak ni Nuezca na saksi sa karumaldumal na krimen.

"Maaari pong nagsa-suffer sila sa post-traumatic stress disorder, ang direksyon ay psychologically ma-heal ang mga menor de edad na naka-witness sa karumaldumal na pagpatay, both sides po yunm" ani DSWD Undersecretary Aimee Neri.

Watch more in iWantTFC

Sa ngayon, nakakulong na si Nuezca matapos sampahan ng kasong 2 counts ng murder.

"Aminado naman po yung ating suspect sa ginawa niya... Nakita ko naman na po na parang nagsisisi na po siya," ani Noriel Rombaoa, hepe ng Paniqui municipal police station.

Nauna nang nangako ang Philippine National Police-Internal Affairs Service na tatapusin nila ang imbestigasyon kay Nuezca sa loob ng 30 araw.

–Mula sa ulat nina Adrian Ayalin at Ange Movido, ABS-CBN News