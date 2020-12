Lorenzana tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Vicky

Sinubukan ng ilang residente na maisalba ang mga gamit nila sa kanilang bahay na napinsala sa pananalasa ng Bagyong Vicky sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Dis. 19, 2020. Allan Tangkawan, AFP/File

MAYNILA - Tiniyak ni Defense Sec. Delfin Lorenzana na nahahatiran ng tulong ang mga lugar na apektado ng Bagyong Vicky.

Sa naging pulong ng IATF sa Davao City, inireport ng kalihim ang pananalasa ng bagyo.

"Dahil sa pagbagyo … pag-ulan dala ng Bagyong Vicky, ay nagkaroon ulit ng baha doon sa Cagayan Valley. Ang tinamaan po ngayon ay iyong probinsiya ng Ilagan … Isabela, lalong-lalo na iyong city ng Ilagan at saka lahat noong mga … municipality along the Cagayan River pero nandoon na po iyong ating NDRRMC (National Disaster Risk Reduction and Management Council ) na tumutulong sa kanila," aniya.

Hindi bababa sa 8 ang nasawi sa pagtamaa ng Bagyong Vicky sa Visayas at Mindanao kung saan ilang lugar ang nalubog muli sa baha dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam.

Nasa P110 milyong halaga ng pinsala ang natamo ng public infrastructure sa pananalasa ng bagyo.

Nasa 36,000 na mga indibidwal o 9,000 na pamilya ang naapektohan ng Bagyong Vicky.

Nawalan din ng kuryente sa ilang lugar sa Davao Oriental at Davao de Oro.--Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

