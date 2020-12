Ilang motorista sa NLEX nakararanas pa rin ng problema sa RFID stickers

Mga nagpapakabit ng RFID sticker. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nakararanas pa rin ng mga problema sa paggamit ng RFID sticker ang ilang motorista ilang araw bago mag-Pasko, kung kailan inaasahan ang pagdami ng mga gagamit sa mga tollway.

Maaalalang ginawang mandatory ang pagpapakabit ng RFID sticker ngayong inatasan ang mga tollway na gawing cashless ang kanilang bayad para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Ayon sa motoristang si Ed, tatlong beses siyang bumalik sa Balintawak para magpakabit ng RFID sticker.

Sa unang punta niya, hindi gumana ang sticker.

Sa ikalawang beses, gumana na ito pero kinailangan niyang bumalik sa ika-3 pagkakataon para naman ilipat ang load ng RFID sticker sa unang RFID sticker.

“Pumila ako, ang haba. Tapos, pangalawa mahaba pa rin. Maaga nga ako pumila rito, sobra. Biro mo, naka-dalawang ganito pa. Ang dami ngang reklamo ngayon ng mga motorista,” ani Ed, na luluwas ngayong Pasko.

Ang headlights ng sasakyan niya, tig-1 ang sticker at mayroon pang isa sa windshield. Siniguro niyang may gumagana siyang RFID sticker bago lumuwas.

Aminado ang Metro Pacific Toll Corporation, operator ng NLEX, na may mga ganito silang naririnig na problema.

Pero anila, bumaba na ang bilang ng mga isyu sa kanilang mga RFID lanes.

"The system has vastly improved in terms of the performance of the RFID itself. The instances of glitches are going down. We record every possible glitch that happens," ani MPTC Spokesperson Atty. Junjie Quimbo.

Mabilis din ang daloy ng trapiko sa RFID lanes. Pero sa kabubukas lang na cash lanes at reloading area, naiipon ang mga sasakyan.

“‘Yung pagbukas ng cash lane was also to accomodate our LGU partners, this Christmas season. ‘Yung di masyado nagbibiyahe. Having to accomodate them was a big step, the LGUs leaders, we agreed that opening a cash lane was a good idea,” ani Quimbo.

Nagtalaga ang NLEX ng mga tauhan na tutulong sa mga nalilito pa sa mga lane.

May mga hawak din silang handheld reader sakaling hindi agad mabasa ng RFID reader ang sticker ng sasakyan.

Maaari pa ring magpakabit ng RFID sticker hanggang sa 2021.

Inaasahan na halos 300,000 ang dadaan na sasakyan sa NLEX kada araw ngayong magpa-Pasko na, pero mas mababa ito nang 25 porisyento noong wala pang COVID-19 pandemic.



— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News