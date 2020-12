Ilang Metro Manila LGU hinikayat na paigtingin ang mga hakbang kontra COVID-19

Mga taong namamasyal sa seaside area ng isang mall sa Pasay City noong Nobyembre 21, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Hinikayat ng isang grupo ng mga eksperto ang ilang local government unit sa Metro Manila na paigtingin ang kanilang mga hakbang laban sa COVID-19 matapos makita ang pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso sa rehiyon.

Sa huling ulat ng OCTA Research Group, sinabi nitong muling tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR).

Kaya hinikayat ng grupo ang mga LGU na na-identify bilang "high risk" na palakasin ang testing, tracing at isolation.

Dapat ding gawing mas agresibo ang mga localized lockdown at higpitan ang border control sa pagitan ng mga lungsod.

Kabilang sa mga lugar na nakitaan ng pagtaas sa mga bagong kaso ay ang Quezon City, Makati, San Juan, Marikina, Malabon, Taguig, Navotas, Valenzuela at Caloocan.

Ang reproduction number ng NCR ay tumalon sa 1.15 mula 1.05 noong Disyembre 14 hanggang 20. Ibig sabihin, ang isang taong may sakit ay puwedeng makapanghawa ng isa pang tao.

"Although it’s still very manageable, but we are not letting our guards down. Talagang we must be able to make sure the r-naught stays before one," ani Health Undersecretary Leopoldo Vega.

Sa buong bansa, lagpas na rin sa 1 ang reproduction number. Mula sa higit 1,300 na average na kaso kada araw, umakyat na ang bilang sa halos 1,500.

Hindi pa matiyak ni testing czar Vince Dizon kung magpapatupad ng panibagong enhanced community quarantine.

"[The Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases] is going to do everything in its power to make sure that while we manage the cases, the economy will continue to move and grow," ani Dizon.

Habang nakakahinga pa ang lahat at hindi pa nahihirapan ang sistema sa dami ng mga nagkakaroon ng COVID-19, patuloy na itinatayo ng National Task Force Against COVID-19 ang iba-ibang istruktura para masuportahan ang mga ospital at health worker.

Sa Quezon Institute, isang 110 bed capacity na modular hospital at dormitory para sa health workers ang itinayo at inaasahang magagamit sa Enero.

Mayroon ding kaparehong pasilidad sa Lung Center of the Philippines. Pinaplantsa na rin ang pagpapatayo sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan at Batangas Medical Center.

Sa kabila ng pagsulpot ng iba-ibang pasilidad, nagpaalala ang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 na huwag magpakakampante laban sa sakit ngayong Pasko.

