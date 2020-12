Commuters group nagpetisyon para makabyahe ang mas maraming provincial bus

MAYNILA — Naghain ngayong Martes ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang isang grupo para mas maraming Pilipino ang makauwi sa kanilang mga probinsya.

Naghain si National Center for Commuters Safety and Protection (NCCSP) chairman Elvira Medina ng urgent petition for the operation of provincial buses sa LTFRB pasado alas-4 ng hapon.

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na mas mainam kung sa Enero na muling bumiyahe ang mga provincial bus.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ito'y para malimitahan ang galaw ng mga tao ngayong magpa-Pasko.

Pero ayon kay Medina, ngayong Disyembre ang panahon ng uwian dahil sa holiday at maraming Pilipino ang nais makapiling ang kanilang pamilya lalo na’t marami ang siyam na buwan nang hindi nakakauwi sa probinsya dahil sa pandemya.

Ang problema daw kasi ay kokonti ang mga bus na bumibyahe kaya hiling ng grupo sa kanilang petisyon sa LTFRB na payagang makabyahe ang provincial buses sa ilalim ng anila’y “better normal.”

Nakapaloob dito ang probisyon na sasailalim sa COVID-19 testing ang mga pasahero bago makasakay ng bus.

Si Myrna Banse na taga-Nueva Vizcaya ay gusto na sanang makauwi sa kanilang probinsya matapos magretiro sa trabaho, wala na raw kasi syang pambayad sa inuupahang bahay dito sa Metro Manila.

Nauunsyami ang uwi nya dahil kakaunti ang biyahe ng bus kaya kaisa siya sa panawagan na payagang makabyahe ang mas maraming provincial buses.

Hihintayin naman ng mga commuter sa Miyerkoles ang sagot ng LTFRB sa petisyon ng grupo.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

