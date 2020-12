Bakit di nasibak si Nuezca sa kabila ng mga kaso? Resulta ng 'due process,' ani Sinas

MAYNILA – Iginiit ng pinuno ng kapulisan na lahat ng kanilang tauhan na inirereklamo ay sumasailalim sa "due process," sa gitna ng pagtataka kung bakit nanatili sa puwesto ang pulis na brutal na pumaslang sa mag-ina sa Paniqui, Tarlac kahit marami na itong hinarap na kaso.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas, sinisigurado nilang nabibigyan ng pagkakataon ang mga pulis kapag sila ay inirereklamo.

Sa sitwasyon ni Police Senior Master Sgt. Jonel Nuezca, napawalang-sala umano ito sa serye ng mga kasong administratibo kaya nanatili sa puwesto.

"Kasi nga yung case niya is case dismissed po. After he was investigated, na case dismissed. Wala naman kaso against sa kanya. So, back to duty po... Ang nag-imbestiga po ay ang IAS (Internal Affairs Service)... We still observed due process sa procedural po namin dito," sabi ni Sinas.

Si Nuezca, na assigned sa Paranaque City police crime laboratory, ay nahaharap sa reklamong 2 counts of murder matapos walang habas na barilin sa ulo ang mag-inang Sonia at Frank Gregorio noong Linggo dahil umano sa alitan sa boga.

Bago nito, naharap si Nuezca noong 2019 sa 2 kaso ng grave misconduct dahil sa homicide, pero na-dismiss dahil sa "lack of substantial evidence."

Inakusahan din siya noong 2016 ng kapabayaan sa tungkulin dahil sa 'di pagsipot bilang witness sa isang drug case.

Noong 2014, nasuspinde siya nang 1 buwan matapos tumangging magpa-drug test.

Nauna nang sinabi ni Sinas na "isolated case" o hindi madalas mangyari ang insidente sa Paniqui, na agad naman kinontra ng rights groups at maging ng Commission on Human Rights.

–Mula sa ulat ni Doland Castro, ABS-CBN News



