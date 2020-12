4 patay sa engkwentro sa Taguig; higit P270-M halaga ng shabu nasabat

MAYNILA - Patay ang 4 na drug suspek sa engkwentro sa pulisya sa C6 Road sa Bgy. Sta. Ana, Taguig City Lunes ng madaling-araw.

Ayon kay Taguig City Police chief PCOL Celso Rodriguez, nauwi sa putukan ang buy-bust operation na isinagawa ng Regional Intelligence Division ng National Capital Region Police Office (NCRPO) kasama ang PNP Drug Enforcement Group at Taguig City Police laban sa mga target na sina Christopher Ocarol alyas Riking at Allan Catalan.

Sabi ni Rodriguez, nagpaputok ang 4 na lalaki na lulan ng SUV habang patapos na ang transaksyon.

Hindi pa nakikilala ang dalawa pang napatay nilang kasamahan.

4 drug suspects were killed in a shootout with police during a buy-bust operation along the C6 Road in Taguig. Nearly 40 packs of Chinese tea suspected to contain drugs were recovered.



(📸: Taguig City Police) pic.twitter.com/IoIDkro5on