Passengers spend night at Manila port due to 'Kabayan'

Passengers wait at the Northport Shipping Passenger terminal in Port area in Manila on December 21, 2023. Thousands of passengers are expected to head to various ports around the country as Filipinos travel to their respective hometowns for the Christmas break. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Mary Jane Ilagan and her family were supposed to board a ship to Cebu Thursday, and so they came early yesterday to the Manila North Harbour Port.



Upon arriving, they were told, however, that their trip was moved to Friday due to Kabayan.



Going back to Fairview, Quezon City was not an option for Mary Jane because of the high fare so they opted to stay at the port’s waiting area.



“Yung pamasahe namin ikain na lang namin dito,” she said.



Mary Jane’s two-year-old daughter has several mosquito bites.



“Ang daming lamok,” Mary Jane complained. “Pero wala kaming magawa…nanghingi lang kami ng karton doon sa Divisoria. Tapos magdamag nagpapaypay. Mainit kasi.”



Rey Llego who just arrived at the port in the afternoon will also have to wait for hours. He received a text saying his trip was moved to Friday instead of Thursday, but said it came late; he had already left his house in Bataan.



“Dapat sana noong (December) 21 pa lang, 20 or 19, nag-abiso na sila sa mga tao na ganoon ang mangyari. Huli na sila eh, nakabiyahe na kami. Wala na tayong magagawa,” Llego said.



The Philippine Ports Authority (PPA) said there are times when shipping lines change the date of their trips.



“Karaniwan po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pag-move ng mga biyahe dahil una po ‘yung mga hindi natin inaasahan na sama ng panahon,” PPA spokesperson Eunice Samonte said.



“Pangalawa naman po may prerogative din po ang shipping lines na mag-cancel ng kanilang mga trip kapag sobrang marami po, over-capacity na ang isang barko.”



Samonte asked shipping lines to help affected passengers.



“Sa atin po sa PPA we try as much as possible na gawing komportable ang stay ng mga pasahero dito sa pantalan. We have the water refilling station, charging station. Inaayos din po natin ‘yung mga palikuran,” she said.



“Pero sana po may karagdagang tulong ang mga shipping lines nila kung saan sila nag-book kapag po nagkaroon ng suspended na biyahe…’Yung mga shipping lines natin sa ating pagpupulong nagbibigay naman sila ng pagkain, at saka po ng iba po ng matutuluyan sa mga pasahero natin.”



PASSENGER VOLUME

PPA expects 5.1 million passengers to travel through various seaports all over the country for the holidays from December 16, 2023 to January 5, 2024.



This number is higher than the 4.7 million passengers recorded during the same period last year.



“Mas marami ngayon dahil nakikita natin na mas maluwag na ‘yung travel restriction at saka po mas marami na po ang nae-engganyong mag-travel via sea dahil medyo siksikan na po sa airport so ngayon po ang mga kababayan natin dito na po sa seaport pumupunta. Malaking bagay din po ang mas maayos na passenger terminal. Mas komportable na sila ngayon,” Samonte pointed out.



To address the volume of passengers, she appealed to the Maritime Industry Authority (MARINA) to add ships, “Mayroon tayong kakulangan ng barko na dumadaong sa pantalan kapag peak season kaya panawagan natin sa mga shipping lines at sa Marina sana po magkaroon ng dagdag na barko.”



Meanwhile, Samonte advised passengers to call their shipping lines first before going to ports to check on the status of their trip, and to not bring sharp objects and flammable materials.



“Usually kasi may nako-confiscate pa tayong matatalas na bagay. At usually ‘yung mga pauwi ng probinsya meron po silang dala ‘yung mga pangluto which is yung butane, gas, lighter, naku wag na po natin dalhin ‘yan….Travel light na lang po. Huwag na sanang magdala ng napakaraming appliances. Ang mga refrigerator iwan na po natin ‘yan.”