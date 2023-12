Karambola sa Elliptical Road, Quezon City. Lyza Aquino, ABS-CBN News

Sugatan ang anim na indibidwal matapos banggain ng isang itim na SUV ang ilang sasakyan at motorsiklo sa Elliptical Road, Quezon City, Huwebes.

Ayon sa paunang ulat ng Quezon City Traffic Sector 3, galing ng East Avenue ang sports utility vehicle, bandang ala-1 ng madaling-araw.

Nag-counterflow umano sa Elliptical Road ang sasakyan, at unang nabangga ang dalawang motorsiklo sa kanto ng Visayas Avenue at Elliptical Road.

Dalawang rider ang sugatan na agad isinugod sa ospital.

"Noong sinigawan ko na 'counterflow', kami naman yung tutumbukin kaya umiwas po, kinabig ko yung motor ko pakanan," kwento ni Joel Bilgera, isa sa mga rider na nakakita sa insidente.

Karambola sa Elliptical Road, Quezon City. Lyza Aquino, ABS-CBN News

Kalaunan ay humarurot pa umano ang SUV hanggang sa mabangga na nito ang isang taxi at isa pang motorsiklo at isang gray na SUV sa bahagi ng Maharlika street.

"Nakita ko na siya eh kaya iniwas ko na sarili ko. Sabi ko pagdating dito automatic dito may mababangga yan ayan na nga. Ang bilis ng takbo niya mula roon sa Visayas," sabi ni Boyet Pascual, isa sa mga motorista na nakaiwas sa humaharurot na sasakyan.

Ayon kay Rodrigo Garcia, taxi driver na nadamay sa insidente, mabilis ang patakbo ng SUV. Sugatan ang pasahero niyang lalaki habang ligtas ang asawa niya at dalawang anak.

"Kinabig ko konti kaya akala ko sasalpukin na kami. Kaya sabi ko patay na kami nito pero awa ng Diyos nakabig ko kaya ito lang ang naano sa tagiliran. Ang bilis niya talaga. Buti nga walang nasaktan sa mga bata pasahero ko," saad ni Garcia.

Sugatan naman ang driver ng gray na SUV na pinakahuling nabangga ng itim na SUV.

"Salubong siya so nilihis na namin yung sasakyan namin kasi 10 lang wala pang 20 yung takbo eh bigla niya binangga sa likod namin," kwento ni Jail Superintendent Maria Lourdes Pacion, pasahero ng gray na SUV.

Nagtamo rin ng mga sugat sa katawan ang isa pang rider at kanyang angkas na babae na agad ding isinugod sa ospital.

Sa kabuuan, anim ang nasugatan sa insidente na isinugod sa ospital.

Ayon sa driver ng nakabanggang SUV, galing siya ng isang bar sa Timog Avenue at nakainom habang nagmamaneho.

Aniya, "Sa mga nabangga ko, hindi ko alam. Allegation lang siguro yon pero hindi ko alam yung kotse ko naman may video."

Dinala sa Quezon City police Traffic Sector 3 ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties.

