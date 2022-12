Shipping lines tiniyak na sapat ang barko ngayong kapaskuhan

Mga pasahero sa Batangas Port na uuwi sa kani-kanilang mga probinsiya para sa kapaskuhan, Disyembre 21, 2022. Dennis Datu, ABS-CBN News

Tiniyak ng shipping lines na sapat ang bilang ng mga bumibiyaheng barko para sa holiday season, sabi ngayong Miyerkoles ng pamunuan ng Batangas Port.

Ayon pa sa Batangas port, kahit Pasko at Bagong Taon ay may biyahe ang mga barko at hindi sila titigil ng operasyon.

Ito'y sa harap ng walang patid na pagdating ng mga pasahero sa pantalan ngayong Miyerkoles pauwi sa kani-kanilang mga probinsiya para doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon.

Nitong umaga, mahaba ang pila sa ticketing office ng mga biyahe patungong Calapan City at Puerto Galera sa Oriental Mindoro, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, at Odiongan sa Romblon.

Pinaalala ng pamunuan ng Batangas Port na hindi kailangang magbayad ng travel insurance na P50 sa mga insurance agency na nakapuwesto sa labas ng pantalan.

Marami kasi anila ang mga pasaherong nagrereklamo na sinisingil sila ng P50 na travel insurance para umano makasakay ng barko.

Pinaalala rin ng Batangas Port sa mga pasahero na maagang pumunta sa pier dahil maraming inspeksiyong pagdadaanan bago makasakay ng barko, at kung maaari ay iwasan ang pagdadala ng maraming gamit.

Marami na ring nakapilang sasakyan sa labas ng Batangas Port nitong umaga ng Miyerkoles. Pansamantala muna silang pinigilang makapasok sa pantalan dahil puno na ang mga sasakyan.

Inaasahan ng pamunuan ng pantalan na simula Miyerkoles ay aabot na sa 10,000 ang bilang ng mga pasaherong dadaan sa Batangas Port para magsiuwian sa probinsiya.