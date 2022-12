'Kakaibang' air vessel namataan sa himpapawid ng Pangasinan

Courtesy: Roy Macanlalay-uploader/former mayor Calasiao, Pangasinan

DAGUPAN CITY — Hindi nag-atubiling i-record ni dating Calasiao mayor Roy Macanlalay ang kanyang nasilayan sa himpapawid mag-2 ng hapon Martes.

Dahil hindi umano makita nang malinaw, naisipan niyang gamitan ito ng telescope kung saan nakita niya ang buong tagiliran.

“Ipinagtataka ko kung bakit, parang nababalot ito ng foil, makintab, luminous siya at hindi siya pangkaraniwang," aniya.

Nagtagal umano ang air vessel sa himpapawid nang halos 45 minutes saka unti-unti na rin nawala.

“Mabagal lang siya, nakita ko parang galing sa West papuntang East na bahagi ng Pangasinan," aniya.

Kaya naman agad umano niya itong ni-research, at aniya maihahalintulad niya ang kanyang nakita sa mga air vessel na nagsu-survey sa landscape sa isang lugar, o kaya naman ay maaaring ginagamit ito sa mga signal survey sa isang lugar.

Minsan na rin daw kasi siyang nakakita ng kahalintulad nito sa ibang bansa.

“Pero sakaling galing ito ng malayo parang di kakayanin nito ang lumipad nang matagal kasi parang nasa 24 hours lamang, so posibleng sa karatig o kalapit lang natin sa Asia ito galing," aniya.

Hindi rin aniya maaaring sa Pilipinas galing ang air vessel dahil wala naman umanong abiso ang mga awtoridad na may ganitong gagamitin ang pamahalaan sa himpapawid.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines at sinabing ang Department of National Defense ang dapat hingan ng komento.

—Ulat ni Terry Aquino