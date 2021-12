Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Isang guro sa Siargao sa lalawigan ng Surigao del Norte ang nanawagan ng tulong ngayong Martes para sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong Odette sa kanilang isla.

“Sana po, matulungan kami kahit po yung mga basic necessity lang po namin tulad ng tubig, pagkain, mga tent at mga damit. Kung ano man ang meron po kayo, sana makarating po sa amin,” sabi ni Alnie Espiel, guro ng Surigao State College.

Sa panayam sa programang Lingkod Kapamilya sa TeleRadyo, sinabi ni Espiel na nasa maayos naman silang kalagayan. Kaya lamang, tanging inaalala nila ngayon ay kung paano makakabangon muli.

“Ang inaalala lang namin, kung pano kami mag-survive sa susunod na mga araw po,” sabi niya.

May dumarating naman aniyang tulong, pero hindi niya tiyak kung kakasya ang mga ito sa dami ng mga kababayang nasalanta ng bagyo sa kanilang lugar.

“Masyadong marami ang naapektuhan. Hindi ko alam kung yung iba nakarating na sa ibang munisipyo. May dumarating na tulong, kaso sa sobrang dami talaga, hindi ko alam kung kakayaning i-cover lahat,” sabi niya.

Sa ngayon aniya ay pangunahing pangangailangan nila ay tubig, pagkain at mga tents, at maging gasolina.

“Umaasa lang po talaga kami ngayon sa nagbibigay ng ayuda, yung nagbibigay ng relief goods. Nag-aantay kami na makarating sa mga bahay-bahay namin,” sabi niya.

Sa aerial survey ng Philippine Army at PDRRMO ng Surigao del Norte sa isla noong Dec. 19, 2021, kita ang mga natanggal na bubong sa maraming mga bahay at gusali sa mga bayan gaya ng Dapa, Pilar at Del Carmen sa Siargao Island. Courtesy: Philippine Army at Surigao del Norte PDRRMO

Nasa bahay siya kasama ang kaniyang pamilya sa kasagsagan ng bagyong Odette noong Huwebes.

NIlipad umano ang bubungan ng kanilang bahay at nawasak ang mga kagamitan tulad ng TV, computer, refrigerator, at maging mga damit ay wala halos silang naisalba.

“Mga kapitbahay namin, walang matirhan,” sabi niya.

Ipinasilip din ni Espiel ang sitwasyon sa Siargao Airport kung saan siya naroon.

“Siargao Airport, dito lang ang area na may signal. Nagse-send ng pictures, patunay na grabe yung pinsala ng bagyong Odette,” sabi niya.

Naitabi na sa gilid ang debris mula sa mga nayupi at nilipad na mga yero at bakal mula sa isang gusali ng paliparan. Sa quarters naman ng air traffic controllers ay makikita din ang bakas ng hagupit ng bagyo. Walang bubong at nag-uslian ang mga bakal ng kisame.

Sa airport pumuwesto si Espiel para makapagbigay ng update sa mga kamag-anak nila at ng kanilang mga kapaitbahay “para malaman po nila na okay lang kami dito at humingi din po kami ng tulong.”