Kailangang ihataw ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa ilang lugar sa bansa para maabot ng Pilipinas ang target nitong maturukan ang nasa 54 milyong Pilipino ngayong 2021, sabi ngayong Martes ng pinuno ng National COVID-19 Vaccination Operations Center (NVOC).

Umapela si Health Undersecretary Myrna Cabotaje, na siya ring head ng NVOC, sa mga local government sa mga lugar na hindi nasalanta ng Bagyong Odette na ihataw ang pagbabakuna sa mga susunod na araw.

"Kailangan doble, tripleng effort, especially in many areas. Babawian natin 'yung mga hindi nagbabakuna doon sa mga areas na hindi nasalanta ng bagyo, kagaya ng Region 3 and 4A," ani Cabotaje, na tinutukoy ang Central Luzon at Calabarzon regions.

"Sana humataw pa sila at marami pa silang hindi mabakunahan, para 'yung hindi magbabakuna, ay ma-offset naman," aniya.

Aminado si Cabotaje na mahihirapan ang bansa na makamit ang 54 milyon bago matapos ang taon pero nananatili silang "optimistic" o positibo tungkol dito.

Marami kasing rehiyon sa bansa ang hindi pa nakakapagpatuloy ng pagbabakuna kontra COVID-19 matapos manalasa ang Bagyong Odette noong nakaraang linggo sa Visayas at ilang parte ng Mindanao.

Hindi muna itutulak ng National Task Force Against COVID_19 ang mga lokal na pamahalaang nasalanta ng bagyo na ipagpatuloy agad ang pagbabakuna para matutukan ang relief at rehabilitation efforts.

Sa huling datos, 44.2 milyong indibidwal pa lang ang fully vaccinated kontra COVID-19 sa Pilipinas. Nangangahulugang higit 9 milyon pa ang kailangang turukan sa nalalabing 10 araw ng taon.

Sa target namang 7 milyong indibidwal sa ikalawang round ng national COVID-19 vaccination drive, 3.7 milyon pa lang ang nababakunahan hanggang noong Lunes, base sa datos ng NVOC.

Muli namang nanawagan si vaccine czar Carlito Galvez sa publiko na magpabakuna at huwag maliitin ang banta ng mas nakahahawang omicron variant.

Sa Texas, United States, naitala ang unang pagkamatay na konektado sa omicron variant, sa isang lalaki na hindi bakunado.

"With the advent na andito na ang omicron, we need to prepare," ani Galvez.

Ayon naman kay vaccine expert panel chairperson Dr. Nina Gloriani, naisumite na ng kanilang panel sa Food and Drug Administration (FDA) ang rekomendasyong paikliin ang pagitan ng ikalawang dose ng COVID-19 at booster shot.

Itinutulak na gawing 3 buwan ang pagitan sa halip na 6 na buwan.

Ayon naman sa FDA, pag-aaralan nila ang panukala.

Samantala, isinama naman ng World Health Organization sa listahan ng COVID-19 vaccines na aprubado nito para sa emergency use ang Covavax, ang bakunang gawa ng kompanyang Novavax.